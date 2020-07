قاعدة الجفرة الليبية.. مقاتلات روسية ودفاع جوي إمدادات جديدة لقوات حفتر

أظهرت صور أقمار صناعية التقطت في 16 يونيو/حزيران الماضي وجود طائرات مقاتلة روسية من طراز سوخوي 24، وتحديثا لوحدات الدفاع الجوي في قاعدة الجفرة الجوية (وسط ليبيا) التي تسيطر عليها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ورصدت وحدة التحقق بـ"الجزيرة مباشر"، وجود مقاتلات روسية ووحدات دفاع جوي جديدة في قاعدة الجفرة الجوية التي تستخدمها في هجماتها على قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وقالت وحدة التحقق بالجزيرة مباشر إن الصور التي أظهرتها بيانات "غوغل إيرث" توضح وجود طائرتين من طراز سوخوي 24 الروسية (Sukhoi Su-24)، وعدد من طائرات ميغ 29 (Mikoyan MiG-29)، وأيضا طائرات شحن عسكرية من طراز إليوشن 76 (Ilyushin Il-76)، وطائرات استطلاع.

مقارنة الصور

وأضافت وحدة التحقق أنها قارنت الصور بصور أخرى التقطت السبت 30 مايو/أيار الماضي، وتبين أن وحدات الدفاع الجوي أضيفت بعد هذا التاريخ في الطرفين الجنوبي والشمالي من القاعدة.

وكانت قوات حكومة الوفاق الوطني قالت في أوائل الشهر الجاري، إنها رصد طائرات مسيرة إماراتية وأخرى حربية روسية تجوب أجواء قريبة من سرت ومصراتة، وكشفت عن دليل جديد على دعم الإمارات لحفتر.

وأوضح الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت والجفرة العميد عبد الهادي دراه أن قواته رصدت الجمعة 3 يوليو/تموز الجاري طائرات مسيرة إماراتية في سماء المنطقة.

طائرات روسية

وأضاف دراه، في تصريح صحفي، أن القوات رصدت أيضا طائرات روسية من نوع ميغ 29 كانت تجوب سماء منطقة جنوب أبوقرين (200 كلم شرق العاصمة طرابلس).

وكشفت قوات حكومة الوفاق أيضا عن تمكن قواتها البحرية، خلال فترة الهجوم على طرابلس، من ضبط إحدى السفن الإماراتية وهي تزوّد طائرات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالوقود.

ونددت الحكومة الليبية أكثر من مرة بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه الإمارات لهجوم حفتر على العاصمة طرابلس، الذي بدأ يوم 4 أبريل/نيسان 2019 وانتهى في مايو/أيار الماضي.

NEWS: New evidence of Russian aircraft active in Libyan airspace (1 of 3)

"#Russia's sustained involvement in #Libya increases the violence and delays a political solution." – BG Gering, director of operations

Release: https://t.co/g3PYHBDCOC

Photos: https://t.co/ftYyEeX1GQ pic.twitter.com/G34ILYIJvM

— US AFRICOM (@USAfricaCommand) June 18, 2020