إدانة أممية ودعوات لتحقيق شامل وشفاف.. نساء وأطفال هم أغلب ضحايا غارة التحالف في الجوف

دان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن قصف التحالف السعودي الإماراتي الذي استهدف أمس حفل ختان في قرية شمال البلاد وأوقع قتلى وجرحى أغلبهم نساء وأطفال، ودعا إلى التحقيق في هذه الواقعة بشكل شامل وشفاف.

وفي تغريدات على تويتر، قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إن الاعتداء على المدنيين والبنية التحتية المدنية من أي من أطراف النزاع أمر مستهجن ويخالف القانون، وإنه من غير المقبول أن تستمر الحرب بمثل هذا الأثر المدمر على حياة اليمنيين.

وأضاف أن مكتبه يستمر في التفاوض مع الأطراف للوصول لاتفاق بشأن وقف لإطلاق النار يحفظ حياة المدنيين في اليمن.

إحدى ضحايا الغارة في الجوف (رويترز)

وكانت مصادر طبية ومحلية يمنية أفادت بأن 24 مدنيا، بينهم نساء وأطفال، قتلوا في الغارة التي استهدفت بيوتا في منطقة "المَسَاعِفة" شرق مدينة الحزم، المركز الإداري لمحافظة الجوف شمال شرق صنعاء.

وقال الناشط في منظمة مواطنة لحقوق الإنسان في الجوف عمر النميم إن الغارة استهدفت منازل مدنيين في القرية، مضيفا لوكالة أسوشيتد برس أن أغلبهم أطفال ونساء.

وكان الضحايا يحتفلون بختان رضيع لم يتجاوز عمره أسبوعا، وكان بين القتلى في القصف، حسب وزارة الصحة في حكومة جماعة الحوثي.

وكانت غارة سابقة قتلت ٧ أطفال على الأقل وامرأتين في محافظة حجة شمال غرب البلاد، حسب مكتب الأمم المتحدة في اليمن.