البث الحي
أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

منشار كهربائي وتقطيع للجثة.. جريمة غامضة في نيويورك لمليونير بنغالي

المجمع الذي لقي فيه فهيم حتفه في حي مناهاتن (رويترز)
المجمع الذي لقي فيه فهيم حتفه في حي مناهاتن (رويترز)
16/7/2020

تواصل السلطات الأميركية تحقيقاتها في جريمة قتل بنغالي يعمل مطورا في قطاع التكنولوجيا وُجدت جثته مقطعة داخل شقته الفخمة في نيويورك الثلاثاء الماضي.

وكشفت معلومات أولية عن أن القاتل استخدم منشارا كهربائيا لتقطيع جثة الشاب الثلاثيني فهيم صالح، وحاول إخفاء معالم الجريمة باستخدام مواد تنظيف وجدها المحققون بجانب المنشار.

وتفيد المعلومات الأولية بأن الشرطة وصلت شقة فهيم بعد اتصال وردهم من شقيقته، ليجدوا جذع القتيل على الأرض بجانب منشار كهربائي، ورأسه ويديه في أماكن أخرى من الشقة، إضافة إلى أكياس بلاستيكية كبيرة، وكان بعضها يحوي أجزاء من جثته.

وقال أحد رجال الشرطة إن المشهد يدل على أن القاتل بذل جهدا لإخفاء معالم الجريمة في الشقة بحي مانهاتن الشهير في نيويورك، التي اشتراها فهيم بمبلغ 2.4 مليون دولار.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن المحققين أن المنشار الكهربائي كان لا يزال موصولا بالكهرباء وقت وصول الشرطة، ورجحوا أن يكون القاتل فرّ على عجل من مخرج جانبي للشقة، فور وصول شقيقة القتيل التي كانت تلقت اتصالا من أحد الجيران يفيد بسماع صوت صراخ من شقة أخيها.

وكشف المحققون أيضا عن أن كاميرا المراقبة داخل المبنى أظهرت صالح وهو يدخل المصعد مع رجل آخر يرتدي بدلة رسمية وكمامة سوداء اللون، وبعد توقف المصعد خرج القتيل باتجاه شقته ووراءه مباشرة خرج الرجل الآخر الذي يرجح أن يكون القاتل، ثم وقع عراك بين الرجلين على مدخل الشقة.

كما أظهرت كاميرا المراقبة وصول شقيقة صالح بعد وقت قصير، من دون أن يخرج أي أحد من الشقة، مما دفع المحققين إلى ترجيح أن يكون القاتل خرج من المدخل الآخر المخصص للخدمة.

يذكر أن فهيم مطور شهير في قطاع التكنولوجيا، وهو الرئيس التنفيذي لشركة ناشئة للدراجات النارية تسمى "غوكادا" (Gokada) بدأت العمل في نيجيريا في 2018، كما أن له استثمارات في كولومبيا، حسب وسائل إعلام أميركية.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

أمام مسرح الجريمة.. إحياء ذكرى اغتيال خاشقجي

يحيي نشطاء وحقوقيون ومنظمات داعمة لحرية الصحافة وأصدقاء للصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، ذكراه أمام القنصلية السعودية في إسطنبول، حيث تم اغتياله في مثل هذا اليوم من العام الماضي.

مواجهة حادة بين الكونغرس والبيت الأبيض.. والسبب جريمة خاشجقي

سببت قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي مواجهة حادة بين الإدارة أميركية والكونغرس، وتحولت عدد من جلسات بين مجلسي النواب والشيوخ إلى ساحة غضب تطالب بموقف أميركي صريح يحدد المسؤول الفعلي عن الجريمة. تقرير: بيسان أبو كويك تاريخ البث: 2019/10/2

رغم مرور عام.. جريمة خاشقجي تطارد السعودية وولي عهدها

لاحقت جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي سمعة السعودية، حيث حذر مسؤولون أتراك من ضياع أمن شعائر الحج والعمرة، بالإضافة إلى تضرر مصالحها الخارجية مع عدد من الدول، أبرزها الولايات المتحدة الأميركية، حيث حمّل الكونغرس ولي العهد مسؤولية الجريمة. تقرير: وليد العطار تاريخ البث: 2019/10/5

المزيد من أخبار
الأكثر قراءة