رئيس معهد ماساشوستس للتكنولوجيا: الطلاب الأجانب يمنحون أميركا القدرة على التفوق والمنافسة

أعرب رئيس معهد ماساشوستس للتكنولوجيا (MIT) الدكتور رافائيل ريف عن مخاوفه من فقدان أميركا القدرة على التفوق على منافسيها من دول العالم بسبب عدم ترحيبها بالطلاب والعلماء الأجانب، والرغبة في إبعادهم من البلاد بأسرع وقت ممكن.

وقال ريف في مقال بصحيفة نيويورك تايمز إن الإدارة الأميركية كانت ستعطل الأسبوع الماضي عمدا خططا لتدريس الطلاب الخريف المقبل عن بعد عبر الإنترنت باقتراحها ضوابط جديدة كانت تمنع مئات آلاف الطلاب الأجانب من الدراسة في الولايات المتحدة، إذا نُفذت طريقة التدريس هذه الخريف القادم. وأشار إلى أنه ورئيس جامعة هارفارد رفعا دعوى قضائية ناصرها كثيرون بضغوط كافية أجبرت الحكومة على التراجع عن سياستها.

سوء فهم لمصالح أميركا

لكنه قال إن هذا الانتصار لم ينه المعركة الكبرى التي كانت هذه السياسة واحدة من العديد من الإشارات إليها، وهي أن الإدارة الأميركية تريد إبعاد الطلاب الأجانب، وهو موقف يعكس سوء فهم صارخ لمصلحة أميركا الوطنية.

وفي إطار دفاعه عن سياسة جذب أميركا للطلاب والمواهب الأجنبية، قال إنه في أي منافسة طويلة الأمد، لا أحد يفهم نقاط قوتك بشكل أفضل من منافسيك، وحكى أنه خلال حفل عشاء حضره قبل بضع سنوات، زعم قادة في التكنولوجيا الصينية أن الميزة الاقتصادية الأكثر أهمية للصين هي الحجم. فعدد السكان الكبير والسوق الشاسعة في الصين يمنحان الصين تفوقا دائما، لكنهم لاحظوا أيضا ميزة أميركا المستمرة في الإبداع العلمي.

وعزا الصينيون، وفقا لريف، هذه الميزة لدى أميركا إلى ما تتمتع به من تعدد باستقطابها المواهب والكفاءات والعقول الألمعية من كل أنحاء العالم، مشيرين إلى أن ذلك سيكون صعبا على بلادهم.

هزيمة ذاتية كارثية لأميركا

وقال إن ما لاحظه الصينيون يعني أن إبعاد الطلاب والأساتذة الأجانب سيمثل هزيمة ذاتية كارثية لأميركا.

الرئيس الصيني تشي جين بينغ في زيارة لجامعة هارفارد الأميركية مارس/آذار 2019 (غيتي)

وأوضح أنه كلما كبر حجم المجموعة التي تُستقطب منها المواهب، زاد المعروض من المواهب الاستثنائية، مضيفا أن أميركا تكتسب ميزة إبداعية هائلة من خلال تعليم أفضل الطلاب المحليين إلى جانب أفضل الطلاب الأجانب. فمن خلال تحدي بعضهم بعضا وإلهامهم المتبادل، يجعلون بعضهم بعضا أفضل، تماما كما يرفع اللاعبون النجوم في كرة القدم مستوى اللعب للفريق بأكمله.

ولسوء الحظ، يستمر ريف محذرا من سياسة الإبعاد، أنه عندما تبعد اللاعبين الرائعين، تقوم الفرق المنافسة باستقطابهم بسعادة، مشيرا إلى أن بلدانا أخرى تعمل حاليا بجد لجذب الطلاب الذين سئموا الاستمرار في الولايات المتحدة بسبب العداء المتزايد ضد المهاجرين.

ميزة إستراتيجية

ويضيف أنه عندما تدير أميركا ظهرها للطلاب الأجانب الموهوبين، فإنها لا تفقد كل ما يجلبونه للفصول الدراسية والمختبرات فحسب، بل تتخلى أيضا عن ميزة إستراتيجية، وهي الدافع الشخصي الذي بنى أميركا، وقوة الشباب المتميزين بالشجاعة والطموح لدرجة تركهم حياتهم التي ألفوها بحثا عن مستقبل أفضل، بالإضافة إلى أن معظم الطلاب الذين يأتون لأميركا للحصول على درجة الدكتوراه، يبقون للبناء فيها ويصبح كثير منهم مواطنين.

وأشار إلى أن أحدث البيانات تظهر، على سبيل المثال، أن 83% من حملة الدكتوراه الصينيين، وهم من العلماء والمهندسين المدربين تدريبا عاليا ويدفعون حركة الابتكار الأميركي، لا يزالون في الولايات المتحدة بعد خمس سنوات من إكمال شهاداتهم.

وستكون هذه النسبة أعلى إذا لم تتطلب السياسات الأميركية طويلة الأمد عودة العديد من الطلاب لبلدانهم بعد الانتهاء من تعليمهم، وهو نظام يؤدي إلى نتائج عكسية، مثل تدريب لاعب كرة عظيم ومن ثم يصرون على إبعاده ويذهب للعب لفريق منافس.

غير مرحب بهم

وأوضح أنه في الآونة الأخيرة، بدأت النسبة المئوية لخريجي الدكتوراه المتبقين بأميركا في الانخفاض، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الرسالة الوطنية الأميركية تقول لهم إنهم غير مرحب بهم.

وختم ريف مقاله بالقول إن أميركا تستمد العديد من المزايا غير الملموسة من كونها منارة أمل للناس حول العالم، مشيرا إلى أنه جاء لأميركا لأول مرة عام 1974 من فنزويلا، حيث استقر والداه في النهاية لاجئين من أوروبا، وجاء لتحسين قدرات بلده بدراسته العليا في الولايات المتحدة، لكنه وجد ثقافة الانفتاح والجرأة والبراعة والجدارة، وهي ثقافة علمته أن في أميركا كل ما يبتغي من استقرار وقدرة على التطور في هذه الحياة.