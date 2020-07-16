تزايد قلق المصريين من سد النهضة.. ومواقع التواصل للسيسي: الطريق جنوبا لا غربا

تنوعت ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر على خلفية تضارب الأنباء حول بدء إثيوبيا في ملء بحيرة سد النهضة دون التنسيق مع مصر بعد فشل آخر جولات المفاوضات بشأن السد الإثيوبي.

ودعا مغردون إلى ضرورة الاصطفاف مع القيادة المصرية في أي خطوة تقررها تجاه أزمة سد النهضة، وطالب بعضهم بالتحرك العسكري الفوري دون انتظار المزيد من المفاوضات، بينما تحدث آخرون عن مسؤولية نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، ورفض بعضهم الاستجابة لما وصفوه بـ "ابتزاز المشاعر الوطنية" ودعم نظام "تعمد التفريط في الحقوق مقابل مصالحه الشخصية"، بحسب تعبيرهم.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الأربعاء بحالة من الغضب والقلق والتساؤلات، إثر تصريحات منسوبة لوزير الري الإثيوبي حول البدء الفعلي في ملء خزان سد النهضة، وهي التصريحات التي نفتها أديس أبابا لاحقا، مؤكدة أن الأمطار الغزيرة والتدفق الكبير للمياه الداخلة إلى السد مقارنة بالتدفق الخارج منه هو ما تسبب في ارتفاع منسوب المياه خلف السد، وهو ما أظهرته صور الأقمار الاصطناعية.

الهروب إلى ليبيا

النفي الإثيوبي ربما يكون قد أطفأ قليلا من نيران غضب المصريين وقلقهم، لكنه ربما أيضا زاد من مخاوفهم حول المستقبل، في ظل تأّزم المفاوضات، وعدم إعلان نظام السيسي آلية للتعامل مع الأزمة ورسم سيناريوهات المستقبل وبدائله.

وتتعاظم مخاوف المصريين من عدم قدرة السيسي على التعامل مع أزمة سد النهضة، في ظل اشتعال الحدود الغربية مع ليبيا، وتركيز النظام وأذرعه الإعلامية على الأزمة الليبية باعتبارها الأخطر على الأمن القومي المصري.

ويقول معارضون إن نظام السيسي يحاول الهرب من أزمة سد النهضة عبر زيادة إشعال الحرب في ليبيا، في محاولة لإلهاء المصريين وإسكات المعارضين بسياسة "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة".

على الجانب الآخر، دافع مؤيدو السيسي عن سياسته تجاه الأزمة الليبية، معتبرين أنها قضية لا تقل أهمية عن أزمة سد النهضة، ودشن بعضهم وسما بعنوان (#ادعم_جيش_مصر) عبروا خلاله عن دعم أي تحرك عسكري في الأراضي الليبية، في حين لم ينتظر آخرون تحرك الجيش وطالبوا بالتدخل الفوري سواء في ليبيا أو سد النهضة.

افوض الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيش مصر العظيم فى اتخاذ كل القرارات اللازمه لردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على مقدرات وثروات الشعب المصرى اضرب بيد من حديد💪🏻💪🏻

#ادعم_جيش_مصر pic.twitter.com/OPH1TiOEvh — 🐺Tarek Elkomy (@TarekShora4) July 15, 2020

#ادعم_جيش_مصر

ما يحدث مخطط له من عشرات السنين؛ولا أبالغ أن قلت من مئات السنين من العقل المدبر/بريطانيا؛والذراع/امريكا؛والارجل اسرائيل؛وأما تركيا او اثيوبيا وقطر والإخوان والإرهاب؛كلهم ادوات تستخدم للقضاء علي مصر؛

مصر محروسة بحفظ الله لها؛وستحيا مصر مادامت الأرض .تحيا مصر⁦🇪🇬⁩⁦ pic.twitter.com/kndh0v4UBT — المستشار/ هاني فتحي بهلول (@judge_hany1977) July 16, 2020

إثيوبيا أعلنت عن #سد_النهضة ٢٠١٠

و #السيسي كان مديراً للمخابرات

بدأت في التنفيذ في 2011

والمجلس العسكري يحكم

حصلت على شرعية للمشروع

بعد توقيع #السيسي اتفاق 2015

اليوم 15 يوليو 2020#إثيوبيا تبدأ في ملء خزان السد

السؤال الذي سيطرحه الجميع: ما الحل؟

الحل بسيط جدا

نضرب #ليبيا#خونة — د. عصام عبد الشافي ـ Essam Abdelshafy (@essamashafy) July 15, 2020

لعبة شحن بعض الليبيين المسنين في رحلة مدفوعة من #بني_غازي ل #القاهرة لالتقاط الصور مع #السيسي لعبة فاقدة لاي شرعية#ليبيا لديها حكومة شرعية ولها سفارة في القاهرة ويحتل ممثلها مقعده في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة

فما تفعلون ليس له إلا وصف واحد

وهو التآمر ودعم الحرب الاهلية pic.twitter.com/Vw1qzPD42V — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) July 16, 2020

الاصطفاف مع النظام

وزادت أزمة ليبيا من جدل النشطاء حول قضية دعم السلطة في مواجهة الأخطار الخارجية وعلى رأسها خطر سد النهضة، ودعا مغردون إلى ضرورة دعم النظام وتناسي الخلافات السياسية مؤقتا، لأن الخطر يهدد المصريين أنفسهم وليس النظام الحاكم.

في المقابل رفض آخرون هذا المنطق، مؤكدين ضرورة التفريق بين السلطة والدولة، خاصة أن نظام السيسي يعمل على تحقيق مصالحه الشخصية بغض النظر عن توافقها مع مصالح مصر، مستشهدين بتنازله عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.