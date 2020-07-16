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تزايد قلق المصريين من سد النهضة.. ومواقع التواصل للسيسي: الطريق جنوبا لا غربا

السيسي يتفقد القوات الجوية في قاعدة سيدي براني شمال غربي مصر (مواقع التواصل الإجتماعي)
السيسي يتفقد القوات الجوية في قاعدة سيدي براني شمال غربي مصر (مواقع التواصل الإجتماعي)
16/7/2020

تنوعت ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر على خلفية تضارب الأنباء حول بدء إثيوبيا في ملء بحيرة سد النهضة دون التنسيق مع مصر بعد فشل آخر جولات المفاوضات بشأن السد الإثيوبي.

ودعا مغردون إلى ضرورة الاصطفاف مع القيادة المصرية في أي خطوة تقررها تجاه أزمة سد النهضة، وطالب بعضهم بالتحرك العسكري الفوري دون انتظار المزيد من المفاوضات، بينما تحدث آخرون عن مسؤولية نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، ورفض بعضهم الاستجابة لما وصفوه بـ "ابتزاز المشاعر الوطنية" ودعم نظام "تعمد التفريط في الحقوق مقابل مصالحه الشخصية"، بحسب تعبيرهم.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الأربعاء بحالة من الغضب والقلق والتساؤلات، إثر تصريحات منسوبة لوزير الري الإثيوبي حول البدء الفعلي في ملء خزان سد النهضة، وهي التصريحات التي نفتها أديس أبابا لاحقا، مؤكدة أن الأمطار الغزيرة والتدفق الكبير للمياه الداخلة إلى السد مقارنة بالتدفق الخارج منه هو ما تسبب في ارتفاع منسوب المياه خلف السد، وهو ما أظهرته صور الأقمار الاصطناعية.

الهروب إلى ليبيا

النفي الإثيوبي ربما يكون قد أطفأ قليلا من نيران غضب المصريين وقلقهم، لكنه ربما أيضا زاد من مخاوفهم حول المستقبل، في ظل تأّزم المفاوضات، وعدم إعلان نظام السيسي آلية للتعامل مع الأزمة ورسم سيناريوهات المستقبل وبدائله.

وتتعاظم مخاوف المصريين من عدم قدرة السيسي على التعامل مع أزمة سد النهضة، في ظل اشتعال الحدود الغربية مع ليبيا، وتركيز النظام وأذرعه الإعلامية على الأزمة الليبية باعتبارها الأخطر على الأمن القومي المصري.

ويقول معارضون إن نظام السيسي يحاول الهرب من أزمة سد النهضة عبر زيادة إشعال الحرب في ليبيا، في محاولة لإلهاء المصريين وإسكات المعارضين بسياسة "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة".

على الجانب الآخر، دافع مؤيدو السيسي عن سياسته تجاه الأزمة الليبية، معتبرين أنها قضية لا تقل أهمية عن أزمة سد النهضة، ودشن بعضهم وسما بعنوان (#ادعم_جيش_مصر) عبروا خلاله عن دعم أي تحرك عسكري في الأراضي الليبية، في حين لم ينتظر آخرون تحرك الجيش وطالبوا بالتدخل الفوري سواء في ليبيا أو سد النهضة.

الاصطفاف مع النظام

وزادت أزمة ليبيا من جدل النشطاء حول قضية دعم السلطة في مواجهة الأخطار الخارجية وعلى رأسها خطر سد النهضة، ودعا مغردون إلى ضرورة دعم النظام وتناسي الخلافات السياسية مؤقتا، لأن الخطر يهدد المصريين أنفسهم وليس النظام الحاكم.

في المقابل رفض آخرون هذا المنطق، مؤكدين ضرورة التفريق بين السلطة والدولة، خاصة أن نظام السيسي يعمل على تحقيق مصالحه الشخصية بغض النظر عن توافقها مع مصالح مصر، مستشهدين بتنازله عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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