بعدما وسّع ترامب صلاحياتها.. سي آي إيه تشن هجمات إلكترونية سرية على إيران

كشف موقع ياهو نيوز أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) شنت سلسلة من الهجمات السرية على الإنترنت ضد أهداف في إيران ودول أخرى منذ التفويض الذي منحه إياها الرئيس دونالد ترامب عام 2018، والذي وسّع من صلاحيات الوكالة.

ونقل الموقع الإخباري عن مسؤولين أميركيين سابقين أن التفويض السري، الذي منحه ترامب قبل عامين، ألغى قيودا كثيرة كانت مفروضة على سي آي إيه من طرف الإدارات السابقة، ومنحها مزيدا من الحرية في النظر إلى نوع العمليات التي تجريها وأهدافها، ومن ذلك أن الوكالة لم تعد مضطرة لنيل موافقة البيت الأبيض قبل القيام بهجمات إلكترونية سرية.

وبخلاف سياسات الرؤساء الأميركيين السابقين التي كانت تركز عمل سي آي إيه على هدف محدد للسياسة الخارجية للبلاد تجاه إيران مثل منعها من أن تصبح قوة نووية، فإن وثيقة أقرها مجلس الأمن القومي الأميركي، وصاغتها وكالة الاستخبارات المركزية، تتيح سلطات أوسع لهذه الأخيرة عن طريق القيام بأنشطة سرية في الفضاء السيبراني.

وأفادت المصادر نفسها بأن السلطات الجديدة لوكالة الاستخبارات المركزية لا تتعلق فقط بالقرصنة لجمع المعلومات الاستخبارية، بل تفتح الطريق أمامها لشن هجمات عبر الإنترنت لإرباك البنية الأساسية للخصوم مثل قطع إمدادات شبكة الكهرباء، أو الإضرار بوحدات إنتاج للمواد البتروكيميائية.

ومن أبرز الهجمات الإلكترونية الأميركية على إيران ما وقع في العام 2009 عندما استهدف فيروس "ستوكنست" الإسرائيلي الأميركي أجهزة الطرد المركزي الإيرانية الخاصة بتخصيب اليورانيوم، وكان ذلك بداية الحرب الإلكترونية بين واشنطن وطهران.

ياهو نيوز، منحت إدارة ترامب منحت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سلطات كاسحة في 2018 لإجراء المزيد من الهجمات السيبرانية، حيث استهدفت وكالة دولا مثل إيران وكوريا الشمالية وروسيا والصين بحملات اختراق قوية منذ ذلك الحين #الامن_السيبراني https://t.co/We36X11vEg — Dr. Mohammed Al-Lawati (@allawatimr) July 15, 2020

دول أخرى

ونقل ياهو نيوز عن مسؤول أميركي سابق أن قرار توسيع الصلاحيات منح لسي آي إيه سلطات لنقل المعركة إلى حفنة من الدول التي تعتبر خصما للولايات المتحدة، وتشمل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية التي ذكرت مباشرة في الوثيقة التي أقرها مجلس الأمن القومي الأميركي وصاغتها وكالة الاستخبارات المركزية.

وأوضح مسؤول سابق آخر أن توسيع صلاحيات وكالة سي آي إيه أتاح لها شن هجمات إلكترونية سرية على منظمات كان محظور المساس بها سابقا مثل وسائل الإعلام والمؤسسات الخيرية والدينية والاقتصادية التي يعتقد أنها تعمل لصالح وكالات استخباراتية لدول معادية للولايات المتحدة، ويطال الأمر أيضا الأفراد المرتبطين بالمؤسسات المذكورة سابقا.

وكانت وكالة الاستخبارات المركزية قد أعدت مجموعة من المقترحات لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما للرد على التدخل الروسي السيبراني في الانتخابات الرئاسية للعام 2016، ومنذ تلك المقترحات، حسب إفادات مسؤولين سابقين، نشر معلومات مقرصنة عن مسؤولين روس على شبكة الإنترنت، وتدمير خوادم روسية.

وقبل أيام من إطلاق سي آي إيه تلك الهجمات الإلكترونية على روسيا في صيف 2016، طلبت إدارة أوباما من الوكالة تجميد العمل بتلك الهجمات، وكان يأمل مسؤولو الوكالة خلال الأيام الأولى لرئاسة ترامب بداية العام 2017 بأن يأذن الرئيس بمباشرة الهجمات، إلا أن كبار مسؤولي إدارة ترامب لم يكونوا مهتمين بالرد على التدخل الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسة.