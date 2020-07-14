من يتعجّل مواجهة مصرية تركية في ليبيا؟.. مواقع التواصل تجيب: السعودية والإمارات

من يتعجّل توريط مصر في حرب ضد تركيا على الأراضي الليبية؟ ربما يكون هذا سؤال الساعة في ظل تسارع الأحداث على الحدود الغربية المصرية، واشتعالها على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد استيقظ المصريون صباح اليوم الثلاثاء على وسم تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "الجيش المصري"، وكان من المثير أن أغلب المشاركين فيه من السعودية والإمارات، وهو ما وصفه مغردون بأنه محاولة لتوريط مصر في مواجهة تركيا على الأراضي الليبية.

ويأتي تصاعد الوسم الذي يشيد بالجيش المصري وقدرته على ردع "الأعداء" بعد ساعات قليلة من بيان لمجلس نواب طبرق الداعم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والذي أعطى الضوء الأخضر لدخول الجيش المصري إلى ليبيا لمواجهة قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وفي بيان له أمس الاثنين، دعا مجلس نواب طبرق برئاسة عقيلة صالح، الجيش المصري إلى التدخل في مواجهة ما وصفها بـ "المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركي".

وأضاف مجلس النواب الليبي، في بيانه المنشور عبر حسابه بموقع فيسبوك أن "للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطرا داهما وشيكا يطال أمن بلدينا".

مفارقة مثيرة

وعلى الرغم من عدم وضوح الهدف من الوسم، فإن المثير الذي لفت نظر الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل، أن أغلب المشاركين في الوسم كانوا مغردين من السعودية والإمارات، مع مشاركة كثيفة لما بات يعرف بالذباب الإلكتروني، في إشارة إلى اللجان الإلكترونية المدعومة حكوميا، وتستخدم في الترويج لسياسات البلدين أو في مهاجمة خصومهما.

مبروك

ابشروا..اُتخذ القرار واستعد الرجال..

تحرير غرب ليبيا من احتلال تركيا

بقيادة #الجيش_المصري واهل العزم..ننتظر تحرك غبي من مليشيات السراج واردوغان بإتجاه سرت كخرق للقانون الدولي ونحن ومعنا فرنسا وروسيا نكافح ارهابهم وبعدها القصف والتحرك لتحرير مصراتة وترهونة وطرابلس.#امجد_طه — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) July 14, 2020

الهاشتاق لل #الجيش_المصري

واكثر التغريدات من الشعب السعودي

وهذا يدل على محبتنا لمصر وشعبها وجيشها

الله يديم المحبه بيننا ويحفظ اوطاننا من كل شر ❤💚 pic.twitter.com/xjuAVK6BTk — سعودي واعشق مصر (@jojoj210) July 14, 2020

#الجيش_المصري

لم أكن أعرف ان الشعب السعودي مملوء بهذا الحب الكبير لمصر ولشعب مصر….تحية حب واعتزاز لأصغر واحد في الشعب السعودي العظيم حتي الملك سلمان وولي العهد 💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚 pic.twitter.com/B7YqmKZ1Rb — Muhamed Zain el Abdean Naggar (@ZainNaggar) July 14, 2020

#الجيش_المصري يدخل الأراضي الليبية تحيا مصر العروبه 🤲🏻 pic.twitter.com/q0MVIfB7DL — ‏ منصــــور – MBS 🇸🇦🇺🇸 (@M911MBS) July 14, 2020

معاكم يا أهل مصر ويا جيش مصر العظيم قلباً وقالباً

منصورين على من يعاديكم بإذن لله ⁦🇸🇦⁩⁦🇪🇬⁩#الجيش_المصري pic.twitter.com/kloh9lQDta — sam911 (@saamm911) July 14, 2020

على الجانب الآخر، يقول مغردون منذ تصاعد الأزمة في ليبيا، وتهديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل العسكري، إن السعودية والإمارات تسعيان إلى توريط مصر في حرب ضد تركيا على الأراضي الليبية.

واعتبر بعضهم أن الهدف إضعاف تركيا، في حين اعتبر آخرون أن الهدف أيضا إضعاف كل من مصر وتركيا، حتى تصبح المنطقة خالية من الدول الكبرى.

ورفض مصريون سعي السعودية والإمارات إلى توريط الجيش المصري في صراع عسكري يسقط فيه المصريون، بينما يحصد مكاسبه آخرون.

ورطو السعودية في اليمن..

ويريدون توريط مصر في ليبيا.. ووراء التوريط الامارات والمنفذون مبس والسيسي. والضحية الشعوب والوطن.. — santifix (@yassinesantifix) January 7, 2020

الرياض وأبو ظبي تؤثران بقوة على موقف #مصر في ليبيا بدون أدنى شك ، لكن #السيسي أذكى كثيرا من #محمد_بن_سلمان و #محمد_بن_زايد ، وأكثر دهاء ، والذين يحلمون بتحريك الجيش المصري إلى #ليبيا عليهم أن يناموا ويتغطوا جيدا !! — جمال سلطان (@GamalSultan1) June 20, 2020

الذباب الالكتروني تشيع ان السيسي من ظرب القاعده في ليبيا والحقيقه انها الامارات .

الامارات تريد توريط السيسي ومصر بحرب بالوكاله.

على المصريين كشف الحقيقه وعدم توريط مصر في حرب بالوكاله. — Apo Alfadl (@azq77410) July 6, 2020

دول الخليج تريد توريط مصر

في ليبيا بعد فشل الامارات

فهل تعي مصر

مستنقع ليبيا. — انور الاهدل (@TvMICjBaSOQ0rQj) June 21, 2020

كل عداوات السيسي تخدم بن زايد الامارات ولا تخدم

مصر لا من قريب ولا من بعيد ..

ليس من مصلحة مصر اليوم العداء مع إثيوبيا او ليبيا

طاولة المفاوضات هي الحل الامثل للملفين. — محمد بن روضان خولان ⁦🇾🇪⁩ (@moh_rawdan_yem) July 12, 2020

الإمارات تريد توريط مصر في ليبيا وتبقى هي بعيدة. البس يا سيسي — Waleed M Abdallah (@wbdelal) July 14, 2020

إشارات رسمية

لكن الأمر لم يقتصر الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك كاتب صحفي مقرب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدا أنه يقود جهودا لتسخين الوضع، حيث أشار إلى احتمال نشوب مواجهة مصرية تركية على الأراضي الليبية قريبا.

وقال الصحفي ياسر رزق في مقاله بصحيفة أخبار اليوم السبت الماضي "وإذا كانت ليبيا مرشحة كساحة لمعركة مرتقبة لوقف التمدد العثماني على الأرض العربية، وإجهاض الأطماع التركية في ثروات ومقدرات العرب".

وأضاف أن "الصدام كان يبدو منذ زمن محتوما بكل الوسائل الإستراتيجية من إعلام ودبلوماسية وسلاح، بين مصر وتركيا، وكأنهما قطاران يندفعان بسرعة وعنف على خط حديدي واحد في اتجاهين متضادين".

تأكيد رزق على حتمية الصدام بين مصر وتركيا، جاءت رغم إشارته إلى مخاوف الشعب المصري أن يكون الوضع في ليبيا هو مستنقع يراد استدراج الجيش المصري إليه، بينما هناك خطر آخر أشد عند الجنوب، متمثل في عزم إثيوبيا على ملء سد النهضة دونما اتفاق مع مصر والسودان، وخطر ثالث لم ينته بعد متمثل في بقايا "جيوب مليشيات الإرهاب" في شمال سيناء، على حد قوله.

وفي مقال بعنوان "حسم.. والصدام الذى يبدو محتوما" تطرق رزق إلى المناورات التي أعلن عنها الجيش المصري على حدوده الغربية قرب ليبيا، مشددا على أنه "لا يوجد إنسان عاقل يهوى الحرب، ولا سيما إذا كانت في مواجهة من ينتمي مثلهم إلى نفس الأمة"، مستدركا بالقول "لكن التهاون في مواجهة الفئة الباغية، هو تفريط في حقوق الشعوب وفي حقوق الأمة ذاتها".

الجدير بالذكر أن ياسر رزق هو من كان قد مهّد إعلاميا للتعديلات الدستورية الأخيرة، التي سمحت بتمديد فترة رئاسة السيسي، وأعطت للجيش صلاحيات فوق دستورية، بوصفه الحامي للديمقراطية ومدنية الدولة.

#المتحدث_العسكرى : الجيش المصرى يحمى ولا يهدد ( المناورة حسم 2020 ) … pic.twitter.com/1GdZFYVS1k — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) July 11, 2020

هام جدا

صور أقمار صناعية تظهر بدأ #اثيوبيا بحجز مياه #النيل خلف #سد_النهصة غير مقيمة أي وزن لمصر.. استخفاف اثيوبيا بمصر نتيجة طبيعية، فهي والعالم يرون #الجيش_المصري بين بائع خضار ومربي دواجن ومن تبقى به يحمل السلاح إما يقتل به أهل #سيناء أو يتم تأجيره في #ليبيا كمرتزقة pic.twitter.com/IaopM165jG — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) July 13, 2020

#الجيش_المصري

اثيوبيا بدأت فى ملى السد يافندم.

مفيش مشكله اضرب ليبيا واشتم الاخوان pic.twitter.com/Rm58NQ9arz — ابو معاذ(بحبك يابلدى) (@Abomo3az1971) July 14, 2020

وماذا عن سد النهضة؟

في السياق ذاته، أعرب مغردون عن استغرابهم من سخونة الملف الليبي والحديث عن تدخل الجيش المصري هناك، وفي الوقت نفسه لا يسمع المصريون درجة الحماسة والتهديد نفسها في ملف سد النهضة الإثيوبي الذي يهدد الأمن القومي المصري ومستقبل البلاد.

استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ازداد بعد حديث وسائل إعلام إثيوبية عن البدء الفعلي في ملء خزان سد النهضة، دون انتظار نتائج المفاوضات المتعثرة مع مصر والسودان.

ونشرت الجزيرة صورا حصرية تظهر الشكل النهائي لخزان سد النهضة الإثيوبي، وبحسب الصور الحصرية فإن خزان سد النهضة سوف يستوعب بشكله النهائي 74 مليار متر مكعب، وتؤكد إثيوبيا عزمها تعبئة السد حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان بهذا الخصوص.

وأفادت صحف محلية إثيوبية بأن عملية تعبئة خزان سد النهضة قد بدأت فعليا قبل أسبوع، في حين لم يصدر أي تصريح رسمي من الحكومة الإثيوبية يؤكد أو ينفي صحة الخبر.