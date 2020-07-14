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دراسة بالعبرية نشرتها مجلة إسرائيلية.. باحث سعودي: النبي ارتبط بعلاقة جيدة مع اليهود

المقال نشر في مجلة تصدرها جامعة تل أبيب (شترستوك)
المقال نشر في مجلة تصدرها جامعة تل أبيب (شترستوك)
14/7/2020

احتفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في أحد مقالاتها بأستاذ سعودي نشر ورقة بحثية باللغة العبرية في مجلة تصدرها جامعة تل أبيب، قال فيها إن النبي محمدا -صلى الله عليه وسلم- كان على علاقة جيدة مع اليهود.

وقالت الصحيفة إن مُعد الورقة البحثية محمد الغبان هو رئيس قسم اللغات والدراسات العبرية في جامعة الملك سعود، وجاء بحثه تحت عنوان "مساهمة في تحسين صورة النبي محمد في أعين الجمهور الإسرائيلي: تحالفات ومراسلات محمد مع يهود شبه الجزيرة العربية".

وتعد هذه سابقةً هي الأولى من نوعها، بحسب الإعلام العبري، وقال الغبان في مقاله إن نبي الإسلام أقام علاقات جيدة مع اليهود، واشتبك معهم في أمور سياسية فقط وليست دينية على الإطلاق، بحسب المصدر ذاته.

وأشارت جيروزاليم بوست إلى أنه أراد من بحثه أن يوضح أن النبي محمدا -صلى الله عليه وسلم- كان على علاقة جيدة مع اليهود.

ونقلت الصحيفة عن رعنان ران، من جامعة تل أبيب أنه يأمُل أن تكون ورقة الغبان خطوةً أخرى على طريق التعاون الاقتصادي والسياسي.

ويشير المقال إلى أن نشر الورقة البحثية يتزامن مع دعوات في الرياض إلى التعاون مع اليهود وإسرائيل من أجل إحلال السلام!

المصدر : الجزيرة + وكالات

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