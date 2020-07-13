تبنته حركة الشباب.. نجاة قائد القوات المسلحة الصومالية من هجوم انتحاري بمقديشو

نجا قائد القوات المسلحة الصومالية الجنرال يوسف أدوى راغي من هجوم بسيارة مفخخة استهدف موكبه بالقرب من مقر عسكري بالعاصمة مقديشو، وقد أعلنت حركة الشباب المجاهدين مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال مصدر أمني إن سيارة مفخخة كان يقودها انتحاري في مقديشو استهدفت موكبا عسكريا لقائد القوات المسلحة وضباط آخرين، بالقرب من مقر تابع للجيش في حي هذن، وسط مقديشو.

وأكد المصدر -مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام- أن قائد القوات المسلحة نجا من الهجوم.

وأوضح أن الهجوم الانتحاري أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، دون تحديد عددهم أو تفاصيل بشأن انتمائهم.

ونقل شهود عيان أن السيارة المفخخة كانت متوقفة على مسافة أمتار قليلة من المقر العسكري، ثم تحركت بسرعة فائقة نحو موكب الجنرال راغي، وانفجرت مُحدثة دويا هائلا هز أرجاء المنطقة.