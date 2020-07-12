السعودية.. غضب بعد رفع أسعار البنزين ومطالبات بالكشف عن مصير أموال الضرائب

طالب نشطاء سعوديون بأن يكون لهم تمثيل سياسي لإيصال أصواتهم، يطالب بحقوقهم ويتابع أموالهم التي تدفع للدولة، وذلك عقب إعلان شركة "أرامكو" الحكومية -أول أمس الجمعة- رفع أسعار البنزين بنسبة 34% للشهر الحالي.

وبهذه الزيادة، أصبح السعر الجديد لبنزين 91 هو 1.29 ريال (34 سنتا أميركيا) بدلا من 0.98 ريال (26 سنتا)، وسيكون بنزين 95 بسعر 1.44 ريال (38 سنتا) بدلا من 1.18 ريال (31 سنتا).

وبمجرد الإعلان عن الزيادة، تحول الموضوع إلى قضية متفاعلة بشدة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ عبر كثيرون عن رفضهم لهذه الزيادة التي تثقل كاهل السعوديين، خصوصا أنها تأتي بعد أيام من رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%.

التمثيل السياسي

وقال المعارض السعودي عمر بن عبد العزيز إن كثرة فرض الضرائب على الناس لا تصنع اقتصادا متينا، بل تزيد سخط الناس وغضبهم وحنقهم، وشدد على أهمية أن يكون للناس -سواء مع رفع للضرائب أو دونها- تمثيل سياسي، ورأي.

– #لا_ضرائب_بدون_تمثيل – ڤوق في العلا. – السعودية تشتري مصارعة WWE! – العقوبات على إيران 🇮🇷؟ – مسبار https://t.co/kReEutxKKG — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) July 11, 2020

وغرد الناشط أنس الغامدي بالقول إن الضريبة في مدينة بيشة بمحافظة عسير السعودية أغلى من الضريبة في مدينتي نيويورك وميامي بأميركا، مشيرا إلى أنه لا يوجد تمثيل سياسي أو مساءلة لمعرفة أين تذهب الأموال، وكيف تصرف؟

وتابع الغامدي أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صرف الملايين على اللوحات والقصور، مؤكدا أن المسؤولية على الشعب، ومطالبا الشعب أن يتكلم ويوصل صوته للسلطات.

#اسعار_البنزين

إهلاك المواطن برفع الأسعار والضريبة، غير مبرر،غير مقبول،وعقاب جماعي للشعب بسبب فشل أدارة بن سلمان للدوله،وجب رفض القرار ، في ظل تبديد أموال الشعب على (مشاريع وهمية،وشراء ذمم مشاهير وإعلاميين،والصرف على الفن الهابط ومروجيه ، وحفلات لاتقدم ولاتؤخر بأسم الترفيه يتبع — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) July 11, 2020

وتساءل مغردون: أين تذهب أموالهم؟ مشددين على أهمية وجود تمثيل سياسي لهم، وقال بعضهم "في ظل رؤية 2030 الواضحة، من أبسط حقوقنا أن نعرف في ماذا تصرف الضرائب".

من بعد #ضريبة_القيمة_المضافة من المفترض ان يكون #لا_ضرائب_بدون_تمثيل إسوةً بدول العالم أجمع لكي أعرف أين تذهب الأموال التي أدفعها بعد كدح وتعب.

مو بكرة النهار يروح آل الشيخ يشتري بها نادي في مصر. — bdooon_Essm.. 🎱 (@aaber2012) July 11, 2020

مقارنة حالين

وقارن معلقون ما بين الحال الآن في السعودية وما كانت عليه المملكة في زمن الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وأرفقوا صوره مع وسم البنزين، إذ كان يرفض زيادة أسعار هذه المادة الحيوية.

وانتقد سعوديون سياسات محمد بن سلمان، مؤكدين أن كل ما يحدث من تدهور في المملكة هو بسببه، وأن جيب المواطن لم تعد تحتمل هذه الممارسات.

#سنتجاوز_الازمه بإذن الله

الوطن يحتاج لبعض القرارات لتجاوز الأزمات ويبقى المواطن جل الإهتمامات.

الوطن ينادينا، لا تسعدوا معادينا.

يتمنون سقوطنا ويخططون لتفككنا.

لك أن تتخيل لو أنك على سطح منزلك تحمل سلاحاً لتحمي عرضك ومالك.

كم نحن في نعمة آمنين مطمئنين وياليتنا شاكرين. — 🇸🇦 د. عبدالكريم الرميان 🇸🇦 (@Draalrumayan1) July 11, 2020

وفي المقابل، انبرى بعض المغردين للدفاع عن قرار الزيادة في أسعار البنزين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة، داعين المواطنين إلى القناعة بالوضع الحالي في البلاد، والذي وصفوه بالجيد مقارنة بدول كثيرة.