شاهد: بالأغنية والضحكة.. ممرضون عراقيون يرفعون معنويات المصابين بالكورونا

مهدي الساعدي-الجزيرة نت

اتبع مجموعة من أعضاء الفريق الصحي المعالج للمصابين بفيروس كورونا في جنوبي العراق طريقة لافتة لرفع الروح المعنوية للمصابين في وحدات العزل الصحية للمساعدة في تسريع الشفاء، وذلك من خلال الغناء وأداء مقاطع شعبية بأريحية للمرضى، وبسبب ارتدائهم أقنعة واقية من انتقال الفيروس لم يتم التعرف على هذه الشخصيات.

أحد مقاطع الفيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي لممرض يغني لامرأة كبيرة في السن من المصابات بكورونا وراقدة في إحدى ردهات العزل في مدينة البصرة جنوبي العراق، أحدث تفاعلا كبيرا بين مختلف الأوساط لاختياره أغنية للمطرب العراقي سعدون جابر "يا أمي يا أم الوفا"، وكان للتعاطف والتفاعل من قبل المريضة تأثير خاص على الجميع.

الصوت البشري المؤنس بين زحام العديد من أصوات الأجهزة الطبية له تأثير فاعل في رفع معنويات المتعالج في ردهات العزل، ويلقى تجاوبا وبروح عالية من قبل المريض، كما حصل لأحد الممرضين وتجاوب إحدى المصابات بالفيروس معه وهو يعمل على حقنها بالإبر الوريدية في ردهات العزل ويغني لها بصوت شجي أغنية للمطرب الراحل ناظم الغزالي "قل لي يا حلو منين الله جابك".

العنبر اعتبر أن العامل النفسي له دور هام في التغلب على كورونا (مواقع التواصل)

الروح المعنوية

أحمد العنبر، الناشط المدني والمتطوع لرعاية المصابين بكورونا، بيّن للجزيرة نت تأثير الحالة النفسية في التسريع بشفاء المصاب بالجائحة بالقول "من خلال تجربتي المباشرة وبالتحدث مع مصابين بكورونا، وجدت أن العامل النفسي له الدور البارز في التغلب على هذا المرض، فالابتسامة الدائمة والتودد إلى المصاب وتشجيعه بكلمات المدح والثناء وإشعاره أنه قوي وقادر على تخطي الأزمة، كفيلة برفع جهاز المناعة لدى المصاب وبالتالي كسر الفيروس".

وأضاف العنبر أن التوتر والقلق عاملين أساسيين في إضعاف جهاز المناعة لدى المصاب، عكس الشعور بالتفاؤل والأمل الجميل الذي يرفد جهاز المناعة ويقويه.

وناشد الجميع خصوصا الفريق الصحي العامل في تماس مباشر مع المصابين، أن يكون لهم الدور الأكبر في إنعاش المصابين نفسيا، ورفع معنوياتهم بتكثيف الاتصال.

وفي أول رد فعل رسمي، تقدمت السلطات المحلية لمحافظة البصرة للمنتسب في الفريق الصحي الممرض محمد كريم الذي ظهر في أحد مقاطع الفديو وهو يؤدي أسلوبا خاصا في معالجة مرضى كورونا بالشكر والثناء لما قدمه من مجهود حضي بتعاطف الجميع.

فريق طبي في أحد المستشفيات العراقية خلال عملهم في مواجهة كورونا (الجزيرة)

مواقف إنسانية

وسبق أن عرضت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي موقفا إنسانيا للممرض محمد كريم في مستشفى الموانئ بمدينة البصرة، وذلك بغنائه مقطوعة جميلة للمطرب العراقي حميد منصور "سلامات" لأحد المرضى الراقدين في وحدات العزل.

الغناء لم يكن وحده حاضرا في ردهات العزل والعناية للمصابين بالجائحة، بل سبقته الأهازيج الشعبية من قبل أحد منتسبي الدوائر الصحية العراقية بطريقة تثير المرح والسرور في نفوس المرضى.

عن ذلك يقول محافظ البصرة أسعد العيدان أثناء لقائه مساعد مختبر طبي في التحليلات المرضية بمستشفى الموانئ في البصرة إن محمد كريم "أطلعنا على فيديو خاص بالمنتسب والذي انتشر على صفحات التواصل وهو يؤدي أسلوبا خاصا في معالجة مرضى كورونا ورغم إصابته وشفائه من المرض رفض أخذ إجازة وعاود مزاولة عمله لعلاج المرضى".

وحسب وزارة الصحة والبيئة العراقية، فإن مجموع الإصابات بكورونا تجاوز 75 ألفا، توفي منهم أكثر من ثلاثة آلاف شخص، وشفي أكثر من 43 ألفا.