الكاظمي يتوعد بمحاربة الفساد الجمركي خلال إعادة فتح منفذ حدودي

توعد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمحاربة الفساد الجمركي وبفرض النظام وبسط القانون على المنافذ التجارية العراقية.

جاء ذلك خلال افتتاحه منفذ مندلي الحدودي مع إيران في محافظة ديالى شرق بغداد، ولفت إلى أن العمل الجمركي أصبح تحت حماية قوات عسكرية مخولة بإطلاق النار على المتجاوزين.

وأضاف الكاظمي أنه أطلق حملة جديدة ضد الفساد في النقاط الجمركية الحدودية، مشيرا إلى خسارة البلاد ملايين الدولارات بسبب سوء فرض الضرائب على السلع المستوردة.

وخلال وجوده عند معبر مندلي قال الكاظمي إن الحكومة ستلاحق "الأشباح" التي كانت تنقل شاحنات البضائع عبر الحدود من دون دفع رسوم جمركية.

وأضاف أن "هذه رسالة لكل الفاسدين ومن يحاول أن يبتز المواطنين، اليوم سوف نعيد هيبة الدولة".

وطلب الكاظمي أمام الصحفيين من "رجال الأعمال أن يدفعوا الجمارك وألا يدفعوا للمرتشين".

وكان وزير المال علي علاوي قد أوضح خلال مقابلة في يونيو/حزيران الماضي مع وكالة الصحافة الفرنسية أن الضرائب الجمركية يجب أن تكون نحو 6 مليارات دولار سنويا، ولكن ما يتم تحصيله هو أقل من مليار دولار حاليا.

ووعد الكاظمي بإجراء إصلاحات على "3 مراحل"، ولا سيما من خلال استبدال قوات الأمن العاملة في المراكز الحدودية ومكننة البيانات والمبادلات المالية.

وأغلق معبر مندلي منذ 3 أشهر على غرار المعابر الـ33 التي يتقاسمها العراق مع جيرانه، بسبب الحظر المفروض لمنع لتفشي وباء كورونا (كوفيد-19).

وسيكون المعبر متاحا للتبادل التجاري ليومين في الأسبوع وفق هيئة المنافذ الحدودية التي لم تحدد أياما بعينها.

ومندلي هو ثالث معبر يعاد افتتاحه أمام التبادل التجاري مع إيران بعد الشلامجة في محافظة البصرة (جنوب) الأسبوع الماضي، وزرباطية في محافظة واسط (جنوب) أواخر الشهر الماضي.

ويمر العراق -الذي تعتمد أكثر من 90% من ميزانيته على النفط- بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، إذ فشل ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك في تنويع الاقتصاد وإيجاد بدائل عن الذهب الأسود.

وقد خسر العراق بسبب عمليات السرقة والاختلاس ما يقارب 450 مليار دولار خلال السنوات الـ17 الماضية.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : اوصيكم بحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم ومسك الأرض بعد انتهاء العمليات. pic.twitter.com/TdlFIIn6lR — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء (@IraqiPMO) July 11, 2020

عملية عسكرية

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت اليوم انطلاق عملية عسكرية بمشاركة طائرات التحالف الدولي لملاحقة خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية، بهدف "تنظيف الشريط الحدودي بين العراق وإيران من بقايا تنظيم الدولة".

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية إن هذه العملية تهدف إلى تمشيط مساحة تصل إلى نحو 18 ألف كيلومتر مربع تربط العراق وإيران، وكذلك المناطق الفاصلة بين وجود القوات الاتحادية العراقية وقوات البشمركة الكردية، والتي تربط محافظة ديالى مع إقليم كردستان العراق.

وفي سياق متصل، قالت الخلية في بيانها إن قوة عراقية انتشرت في معبري مندلي والمنذرية الحدوديين اللذين يربطان العراق بإيران في محافظة ديالى، وفرضت سيطرتها على المعبرين بشكل كامل.