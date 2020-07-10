فوكس نيوز: الإمارات عرقلت اتفاقا بوساطة أميركية لإنهاء حصار قطر

نقلت شبكة فوكس نيوز الأميركية عن مصادر لم تسمها معلومات تتهم دولة الإمارات بعرقلة اتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بوساطة أميركية لحل الأزمة الخليجية.

وأوضحت الشبكة أن الاتفاق على إنهاء حصار قطر بدأ الأسبوع الماضي في متناول اليد بعد سلسلة من المناقشات والاجتماعات التي شارك فيها مسؤولون كبار في السعودية وقطر والولايات المتحدة والإمارات.

وأشارت إلى أنها علمت أن الامارات غيرت موقفها في اللحظة الأخيرة، وطلبت من السعودية وقف الاقتراح الذي تدعمه الولايات المتحدة لحل الأزمة.

واعتبرت الشبكة أن موقف الإمارات حرم إدارة الرئيس دونالد ترامب من تحقيق إنجاز حاسم في السياسة الخارجية، وتعزيز موقفها ضد إيران.

وأشارت إلى أن الاتفاق كان سيفتح الأجواء الخليجية أمام الخطوط الجوية القطرية وسيحرم إيران بالتالي من عائدات مالية بقيمة 133 مليون دولار تتقاضاها طهران سنويا لقاء عبور الطيران القطري في أجوائها.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أفادت في الشهر الماضي إلى أن إدارة ترامب تضغط على السعودية والإمارات لوقف الحظر الذي تفرضانه على عبور طائرات الخطوط الجوية القطرية في أجوائهما.

وقالت الصحيفة إن ترامب ضغط شخصيا -في اتصال هاتفي مع الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان- لإنهاء الحظر الجوي الذي يجبر الطائرات المتجهة إلى الدوحة، في معظم الأحيان، على التحليق فوق إيران، وهي خطوة تمنح طهران مصدر تمويل تريد الولايات المتحدة قطعه.