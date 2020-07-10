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صحيفة ألمانية تكشف: التحقيق مع موظف بمكتب ميركل بتهمة التجسس للاستخبارات المصرية

الموظف يعمل بمكتب ميركل ويشتبه بتجسسه لصالح حكومة السيسي (الأناضول)
الموظف يعمل بمكتب ميركل ويشتبه بتجسسه لصالح حكومة السيسي (الأناضول)
9/7/2020

كشف صحيفة بيلد الألمانية نقلا عن تقرير للاستخبارات الألمانية أنه تم الكشف عن وجود جاسوس مصري في محيط الناطق باسم المستشارة أنجيلا ميركل.

وحسب الصحيفة، فإن الموظف الذي عمل في خدمة زوار المكتب الإعلامي لحكومة ميركل بوظيفة متوسطة، قام لسنوات بأعمال استخباراتية لحساب جهات أمنية مصرية.

وقالت الشرطة الألمانية أمس الخميس إنها فتحت تحقيقا بحق الموظف الذي يشتبه بأنه "عمل طوال سنين لحساب جهاز استخبارات مصري"، مشيرة إلى أن التحقيق فتح بحقّه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولا يزال مستمرا.

واستندت الصحيفة إلى تقرير نشرته الاستخبارات الداخلية الألمانية الخميس وتقول فيه إن هناك دلائل تفيد بأن أجهزة مصرية تحاول جذب مواطنين يعيشون في ألمانيا لأغراض استخباراتية.

ووفقا للتقرير، فإن جهازين مصريين سريين يعملان في ألمانيا، هما جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطني. وحسب التقرير فإن الجهازين يهدفان إلى جمع معلومات عن المعارضين الذين يعيشون في ألمانيا، "مثل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين".

وأضاف أن أشخاصا آخرين من أصول مصرية، مثل أفراد الجمعيات القبطية المسيحية، يمكن أن تركز عليهم المخابرات أيضا.

وأكد النائب العام إجراء تحقيقات للاشتباه في أنشطة استخباراتية، لكن من غير الواضح حتى الآن نوعية المعلومات التي نقلها الجاسوس المشتبه به.

من جانبها، قالت صحيفة دي فيلت الألمانية إنه من الوارد أن يكون الموظف المذكور قد جمع بيانات عن صحفيين مصريين لصالح حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

المصدر : الصحافة الألمانية

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