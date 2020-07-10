إيران تنفي وقوع انفجار غرب طهران

نفت حاكمة منطقة "شهر قدس" الإيرانية ليلى واثقي وقوع أي انفجار في منطقة "كرمدرة" الواقعة غرب العاصمة طهران، بعد ورود أنباء تحدثت عن سماع دوي انفجار الليلة الماضية.

وقالت واثقي إن انقطاع التيار الكهربائي الذي حدث بالمنطقة كان نتيجة خلل في المنظومة الكهربائية واستمر خمس دقائق فقط.

وكانت تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق اليوم أن دوي انفجار سُمع من ناحية بلدة کرمدرة قرب مدينة كرج في إقليم البرز وبلدة القدس غرب طهران.

وشهدت البلاد الأيام الماضية سلسلة تفجيرات هزت عدة مواقع، آخرها الثلاثاء الماضي في مصنع بجنوب طهران وأسفر عن مقتل شخصين.

وقبلها، اندلع حريق الخميس قبل الماضي بمبنى في منشأة نطنز النووية المقامة تحت الأرض، والتي تقوم بالدور الأساسي في برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، وقالت السلطات إن الحريق أسفر عن أضرار كبيرة.

الأسبوع الماضي أيضا، لقي 19 شخصا حتفهم في انفجار بمنشأة طبية شمال العاصمة، وقال مسؤول إن سبب الانفجار نتيجة تسرّب غاز.

ويوم 26 يونيو/حزيران الماضي، وقع انفجار شرق طهران بالقرب من قاعدة بارشين العسكرية حيث يجري تطوير الأسلحة، وقالت السلطات إن سبب الحادث هو تسرّب في منشأة لتخزين الغاز بمنطقة خارج القاعدة.

وقال رئيس منظمة الدفاع المدني غلام رضا جلالي إن بلاده لا تستبعد عملا تخريبيا من قبل مجموعات المعارضة أو هجوما إلكترونيا من قبل أميركا، ورجح آخرون أن الانفجارات نجمت عن هجمات تقف وراءها إسرائيل.