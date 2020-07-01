بضغط إسرائيلي.. يوتيوب يغلق قناة الفكاهي الفرنسي ديودوني أمبالا أمبالا

ندد الفكاهي الفرنسي الشهير ديودوني أمبالا أمبالا بإقدام يويتيوب على إغلاق صفحته التي يشترك فيها أكثر من 400 ألف شخص، مؤكدا أن المنصة أذعنت بذلك للضغوط الإسرائيلية.

ديودوني، الذي كثيرا ما وجهت له اتهامات بمعاداة السامية، وصف ما حدث بأنه "أحلك ساعات الحرق في التاريخ".

ووفقًا للموقع الإخباري نومراما Numerama فإن جمهور قناة ديودوني زاد بشكل كبير الأشهر الأخيرة، من 2.5 مليون مشاهدة تراكمية إلى 7.5 ملايين في مايو/أيار الماضي.

وفي تعليق له على خبر اختفاء قناة ديودوني، أعرب فريدريك بوتير المندوب الوزاري بالحكومة الفرنسية المكلف بمكافحة العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الشاذين جنسيا عن سعادته قائلا إن هذا "خبر سار".

كما رحب اتحاد الطلاب اليهود في فرنسا بهذه الخطوة، وأشار إلى أنه أبلغ يوتيوب الأشهر الأخيرة عن "عشرات الفيديوهات" التي نشرها ديودوني والتي كانت مثيرة للجدل.

وقالت رئيسة الاتحاد المذكور نويمي مادار إن هذا القرار يترك مئات آلاف المشتركين في قناة ديودوني يتامى حيث لم يعودوا قادرين على متابعة فيديوهاته "هذا أمر جيد، ويمثل خطوة كبيرة في مكافحة الكراهية على الإنترنت".

وطالبت مادار تويتر التي يتابعه فيها 150 ألفا، وفيسبوك التي يتابعه فيها مليون و200 ألف، بالحذو حذو يوتيوب وحظر حسابات ديودوني على منصتيهما.

وقد استدعي ديودوني عدة مرات من قبل النظام القضائي بتهمة إصدار تصريحات تنم عن الكراهية، وكانت آخر مرة أدين فيها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما تم تغريمه 9 آلاف يورو، بتهمة معاداة السامية بعد نشره فيديو وأغنية بعنوان "محرقتي".