بينهم أويحيى وسلال وحداد.. أحكام ثقيلة بحق أبرز المقربين من بوتفليقة في قضية فساد

قضت محكمة جزائرية اليوم بالسجن 18 عاما على رجل الأعمال علي حدّاد المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في قضية فساد حوكم فيها أيضا رئيسا وزراء ووزراء سابقون، حسب ما أفاد به أحد محامي الدفاع.

وذكر المحامي خالد بورايو وكيل حداد أن المحكمة قضت بالسجن 18 سنة على علي حداد، و4 سنوات على 5 من إخوته مع مصادرة كل أملاكهم.

وأضاف أن رئيسي الوزراء الأسبقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى "أدينا بالسجن لمدة 12 سنة".

ويلاحق علي حداد -الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، وصاحب أكبر مجموعة متخصصة في الطرق والمنشآت الكبرى ومن معه- بتهم "الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة من دون احترام القوانين"، و"تبديد المال العام، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح، والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية".

كما صدرت أحكام بالسجن لمدة 10 سنوات على عمار غول، الذي شغل لمدة 11 سنة منصب وزير الأشغال العمومية، وتتراوح بين 2 و5 سنوات على 6 وزراء سابقين آخرين، و20 سنة على وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بو شوارب، الذي حوكم غيابيا، وهو في حالة فرار.

واعتبر بورايو أن الأحكام "ذات طابع سياسي بارز"، مشيرا إلى أن "المتهمين كانوا أعضاء في النظام القديم، ويدفعون ثمن المهزومين".

وحداد موجود في السجن منذ مارس/آذار 2019، قبل أيام من استقالة بوتفليقة، وكان يعد أحد ممولي حملاته الانتخابية على مدى 20 سنة من الحكم.

أحكام سابقة

وسبق أن حكم عليه بالسجن 4 سنوات في مارس/آذار في قضية فساد أخرى مع رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى، الذي أدين بـ15 سنة، وعبد المالك سلال، المُدان بـ12 سنة في تلك القضية.

وسبق للمحكمة الجزائرية أن قضت مؤخرا على عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة السابق في حقبة عبد العزيز بوتفليقة بالسجن 20 عاما، ومصادرة جميع أملاكه وأرصدته البنكية، وإصدار أمر دولي بالقبض عليه، وتغريمه مليوني دينار (أكثر من 16 ألف دولار).

ويوجد بوشوارب في حالة فرار خارج البلاد منذ أكثر من عام.

وأيضا، عاقبت المحكمة وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بالسجن 3 سنوات، وغرامة مليون دينار (أكثر من 8 آلاف دولار).

وأدانت رجل الأعمال مراد عولمي، صاحب مصنع سيارات سوفاك، الذي أقيم بشراكة مع مجمع "فولكس فاغن" الألماني، وعاقبته بالسجن 10 سنوات.

ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل/نيسان 2019 تحت ضغط الشارع؛ بدأت حملة قضائية ضد رموز نظامه من مسؤولين ورجال أعمال.