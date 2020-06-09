كورونا وسوق سوداء لتجارة الدم.. بيع البلازما بمصر مرفوض شرعا وقانونا

مع إعلان وزارة الصحة المصرية عن نجاح تجربة العلاج بالبلازما للمصابين بفيروس كورونا، انتشرت فيما يبدو سوق سوداء لبيع أكياس دم المتعافين من الفيروس، وهو ما أثار غضب المصريين، ودفع الأزهر إلى إصدار فتوى تحرم تجارة الدم، كما شدد مسؤولون وبرلمانيون على تجريمها قانونا.

وكانت الوزيرة هالة زايد قد أعلنت الجمعة الماضية نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما أشخاص تعافوا من الفيروس، وذلك لعلاج الحالات الحرجة، حيث أظهرت التجارب نتائج مبدئية مبشرة من خلال نسبة تعاف جيدة للمرضى، مع تقليل احتياج المرضى لأجهزة التنفس الصناعي.

وفي بيان عبر الصفحة الرسمية للوزارة، ناشدت زايد المتعافين من فيروس كورونا التبرع في أقرب مركز نقل دم تابع لخدمات نقل الدم القومية، لسحب كمية من البلازما منهم.

وفي تصريحات تلفزيونية لاحقة، ذكرت الوزيرة أن مصر ستبدأ خلال أشهر قليلة حملة قومية للتبرع بالبلازما، مشيرة إلى أنه لا يمكن فرض التبرع ببلازما المتعافين من الفيروس، إذ إن أخلاقيات المهنة تقتضي أن يكون الأمر اختياريا.

بدوره، وأوضح المتحدث الإعلامي للوزارة خالد مجاهد أن تجربة العلاج بالبلازما جاءت مع إعلان هيئة الغذاء والدواء الأميركية عن إمكانية استخدام بلازما المتعافين نظرا لكونها تحتوي على الأجسام المضادة للفيروس، مما يعطي احتمالية لتحسن الحالات الحرجة، خاصة مع الشواهد البحثية في العديد من دول العالم.

وأوضح مجاهد أن هناك شروطا لتبرع المتعافين ببلازما الدم وهي وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، وسحب مسحتين تظهران نتائج سلبية، ومرور 14 يوما على آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أي أعراض أخرى للفيروس.

ولفت إلى أن بلازما دم المتعافي يمكن أن تكفي لحقن اثنين من المصابين أصحاب الحالات الحرجة.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.

تجارة الدم

لكن بعد إعلان وزارة الصحة عن العلاج بالبلازما، استغل البعض الأمر في تدشين تجارة لبيع أكياس دم المتعافين، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن إعلانات مجهولة المصدر تعرض بيع الكيس الواحد بنحو 20 ألف جنيه (الدولار حوالي 16 جنيها).

وروى عميد معهد القلب السابق جمال شعبان مأساة إنسانية تعرض لها مصاب بكورونا بعد اضطراره لشراء بلازما أحد المتعافين مقابل 20 ألف جنيه.

بدوره أوضح الطبيب محمد ممدوح أن العلاج بالبلازما آمن وآثاره الجانبية قليلة، منتقدا المبالغة في اعتباره علاجا فعالا بنسبة 100%، وهو أدى ما إلى انتشار الأخبار عن بيع أكياس البلازما بآلاف الجنيهات، فضلا عن هلع بعض الناس ورغبة البعض الآخر في استغلال الظروف.

فتوى الأزهر

ومع انتشار الحديث حول التجارة في بلازما المتعافين والمغالاة في الأسعار، أصدر مركز الفتوى التابع للأزهر فتوى بتحريم بيع البلازما، مؤكدا أن بيع المتعافي بلازما دمه مستغلا الجائحة حرام شرعا.

واستشهدت الفتوى بحديث شريف ينهى عن بيع الدم، وأوضحت أن أشد من بيع الدم حرمة أن يتاجر المتعافي بآلام الناس فيبالغ في ثمن دمه، ويعقد عليه مزادا سريا أو علنيا، وأن يستغل حاجة الناس ومرضهم وفاقتهم "فهذه والله أخس أنواع التجارة وأذمها؛ لمنافاتها الدين والمروءة ولين القلب وكرم النفس وشكر النعمة؛ وهي صفات لا تليق بصحيح فضلا عن أن يتعامل بها مريض الأمس مع مريض اليوم".

تجريم قانوني

من جهته رفض عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أيمن أبو العلا محاولات البعض استغلال أزمة كورونا في بيع بلازما المتعافين لعلاج المصابين بالفيروس.

وقال النائب في بيان له اليوم الثلاثاء تعقيبا على انتشار السوق السوداء لبيع البلازما "الاتجار محرم شرعا ومجرم قانونا" موضحا أن البلازما من الأنسجة وينطبق عليها ما ينطبق على الأعضاء التي يجرّم بيعها وفقا لنص القانون.

وأوضح أن قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية يقول "يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول عن طريق التحايل أو الإكراه، وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي. وتكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه".

وحول دعوة البعض لإجبار المتعافين على التبرع بالبلازما، أكد أبو العلا أن هذا يتعارض مع النص الدستوري "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة".

وأشار إلى أن الحل في عمل حملات للتبرع بالدم من المتعافين، في ظل الوضع الحالي ونسب انتشار الفيروس، فأكثر من 3% من المصريين أصبح لديهم أجسام مضادة في مواجهة فيروس كورونا.

بدوره قال مدير بنوك الدم القومية إيهاب سراج "بيع بلازما الدم غير ممكن، كيف سيعلم المشتري أن دماء الشخص صالحة للحصول منها على البلازما".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية "التحاليل الخاصة ببلازما المتعافين دقيقة وغير متوفرة للعامة، وليست موجودة سوى في وزارة الصحة، والتفكير في بيع وشراء بلازما الدم أمر ساذج للغاية".

وحذر من وجود سوداء لتجارة البلازما، مشيرا إلى ضرورة تبرع المتعافين بالبلازما من خلال الطرق الشرعية عبر خدمات بنوك نقل الدم القومية، لضمان صرف البلازما للمحتاجين بطريقة صحية وآمنة، على أن يتم صرف البلازما لأقارب المتعافي من الدرجة الأولى بصورة فورية.

وشهدت مواقع التواصل استياء كبيرا حول التجارة في البلازما وأكياس الدم، ولفت البعض إلى انتشار إعلانات مجهولة المصدر حول بيع البلازما.

وحذر مغردون من تجاهل السلطات لتلك التجارة، مطالبين بضرورة وأدها في مهدها، قبل أن تتحول إلى ظاهرة يصعب السيطرة عليها، وطالب آخرون بإجبار المتعافين على التبرع المجاني.