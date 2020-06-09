قناة ليبية تبث تسجيلا تقول إنه يوثق تورط الإمارات في دعم حفتر

بثت قناة "ليبيا الأحرار" تسجيلا قالت إنه يوثق تورط الإمارات في العمليات العسكرية بليبيا.

ويظهر التسجيل الذي بثته القناة ضابطا إماراتيا يوجه عناصر من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في قصف هدف تابع لقوات الوفاق.

كما يظهر الشريط الضابط الإماراتي داخل منظومة دفاع جوي من نوع "بانستير" الروسية الصنع.

ونشطت الدبلوماسية بشأن الملف الليبي بعد الهزائم التي منيت بها قوات حفتر مؤخرا في ضواحي طرابلس الجنوبية وترهونة (80 كلم جنوب شرق العاصمة).

وتواصل قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا استعداداتها لدخول مدينة سرت في وسط ليبيا.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج إلى مواصلة العمليات العسكرية حتى طرد ما وصفها بالعصابات الإجرامية والمرتزقة التي جاءت إلى ليبيا من كل مكان.