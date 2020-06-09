تحقيق لصحفي فرنسي: ترامب والمافيا والبيت الأبيض

لم يكن أي رئيس للولايات المتحدة الأميركية عبر التاريخ متقلبا لهذه الدرجة، ومنسجما مع اليمين المتطرف ومتواطئا مع الروس ومتاجرا مع السعوديين، قبل أن يكسر دونالد ترامب كل المواثيق والمحاذير وأدبيات الوظيفة.

في هذه المقدمة، تجمع مجلة لوبس الفرنسية جملة مما عبّر عنه الصحفي الاستقصائي فابريزيو كالفي في كتابه المثير "عراب في البيت الأبيض"، حيث قال إن ترامب كان يتعامل دائما مع الجريمة المنظمة، إذ أنشأ مباني بمساعدة المافيا الإيطالية، وحصل على قروض من مصارف مشبوهة أو مضللة، وتدفقت إليه الأموال من المجموعات المنحرفة في موسكو.

وعلى امتداد صفحات الكتاب، يكتشف فرانسوا فورستيي الذي يعرض الكتاب -كما يقول- نصابا مستعدا دائما لبيع المقربين منه، واستثمار امتيازاته المادية الى أقصى حد، راسما صورة لرجل لا خلق لديه ونجح في الإفلات من العدالة منذ خمسين عاما.

علاقات قديمة مع المافيا

إنها علاقات عائلية -كما يقول الكاتب- لأن فردريك ترامب، جد الرئيس ترامب، كان يعمل مع الجريمة المنظمة، وكان يتعاطى تجارة الرقيق الأبيض أيام ازدهار تجارة الذهب في أواخر القرن التاسع عشر، ووالده فريد كان متعاونا مع عصابات مافيا مقربة من المجرم الإيطالي الأميركي الشهير لوكي لوتشانو لبناء بعض بناياته.

وظل دونالد يحافظ على هذا التقليد، خاصة بفضل محاميه ومرشده روي كون الذي كان أيضا محاميا للمافيا، وكانت أول عملية تجارية لدونالد ترامب عام 1976 وهي من تدبير روي كون الذي كان يعمل أيضا لحساب أول عراب للمافيا بأميركا ماير لانسكي، وكان المفترض أن يشتري ترامب بموجب هذه الصفقة فندق "فونتنيبلو" في ميامي.

ويقول المؤلف إنه لقي رجلا من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أجرى تحقيقا بشأن ترامب في تلك السنوات، وسأله عن تلك المسألة ولم ينفها ولكن الصفقة في نهاية المطاف لم تتم.

ويتضح تعاونه مع المافيا الإيطالية -كما يقول الكاتب- في نيويورك لأنها مدينة يستحيل البناء فيها دون اللجوء إلى المافيا، فقد ربط روي كون ترامب بفات توني ساليرنو، أحد مسؤولي عائلة الجريمة المنظمة جينفوز، والذي كان يشرف على نقابات عمال البناء.

ولبناء برج ترامب استخدم دونالد خرسانة جاهزة، وبسبب إضراب سائقي الشاحنات كاد إنشاء برج ترامب أن يتعرض لأضرار مادية، فاضطر ترامب للتعامل مع جون كودي، وهو قائد نقابي، ليمنحه هدية هي عبارة عن ثلاث شقق من البرج مقابل السلم الاجتماعي، كانت قيمتها آنذاك 10 ملايين دولار، مع العلم أن شركات الخرسانة كلها كانت تحت إشراف فانتوني ساليرنو الذي حكم عليه عام 1987 بمئة عام من السجن ومات وراء القضبان.

ويقول المؤلف إنه لقي فرينا هيكسون، صديقة كودي التي تعيش حاليا في سويسرا والتي اشترت الشقق الثلاث في برج ترامب لحساب كودي، وعندما حكم على كودي بالسجن لم يُعرف إلى من آلت الشقق.

ويشير المؤلف إلى أن كل شيء غامض في برج ترامب، فهناك 1300 عملية بيع مشبوهة في هذا المبنى يُظن أنها عمليات غسيل أموال للمافيا الإيطالية أو الروسية.

أما بالنسبة للقمار فالأمر أخطر، كما يقول الصحفي، فقد اكتتب ترامب نقابيا من المافيا اسمه دانييل سوليفان، وهو مخبر في "إف بي آي"، واستطاع من خلاله وبموافقة "إف بي آي" أن يتسلل إلى مدينة أتلانتيك سيتي التي تسيطر عليها المافيا تماما.

انتقال إلى المافيا الروسية

وفي عام 1986 توقف ترامب عن البناء بسبب تراكم الديون عليه، فلم يعد أحد يريد أن يقرضه، فقد كانت تجربة أتلانتيك سيتي كارثة مالية كبيرة بسبب الأموال المدفوعة للجريمة المنظمة، وكذلك جنون العظمة لدى ترامب الذي يريد دائما أن يبني الكازينوهات الأجمل والأكبر.

في هذه الفترة، كان ترامب في حاجة شديدة إلى المال، وصادف ذلك قدوم الروس إلى بروكلين بمليارات الدولارات يريدون غسلها، فكان هو محاورهم الأفضل.

وخطرت لترامب فكرة عبقرية، وهي أن يبيع اسمه لمتعهدين يشترون ويبنون باسمه مقابل عمولة 20% أو 30%، وقد رفضت جميع البنوك الأميركية التعامل معه، ولكنه وجد ضالته في دتش بانك الجديد في السوق الأميركي، وبما أنه يتكون من فروع ليس بينها تنسيق فقد استغل ترامب تلك الثغرة.

وعند وصول ترامب إلى الرئاسة -كما يقول الكاتب- كانت ديونه تبلغ 200 مليار دولار، ولوحظ أن أغلب القروض المقدمة له كانت من بنك روسي له صلة بالرئيس فلاديمير بوتين يتعامل مع دتش بانك.

هل ترامب بيدق روسي؟

ذلك ما يقوله المديرون السابقون في "إف بي آي" ووكالة المخابرات المركزية (سي آي إي) الذين يصفون ترامب بأنه "أصل" روسي أحب أم كره، كما يقول الكاتب، ولكن السؤال المطروح في السياسة الخارجية هو هل قطع ترامب صلاته بالمافيا بعد وصوله إلى الرئاسة؟

يرى الكاتب أنه ما من شك في أنه من الصعب على ترامب نفسه أن يبقى على صلة مع المافيا وهو في الرئاسة، غير أن الأعمال مستمرة مع دتش بانك ومع الروس.

ويفسر المؤلف إفلات ترامب من العقاب بعلاقاته التي كوّنها على مر الزمن مع شخصيات نافذة، بعضها في "إف بي آي"، ويرى أنه لو كان تقرير روبرت مولر نشر بكل تفاصيله لما كان ترامب رئيسا حتى الآن.

وخلص الكاتب إلى أن احتمال إعادة انتخاب ترامب وارد لأن قاعدته الانتخابية ثابتة، وقد بدأ الروس حملة لصالحه، وكل شيء ممكن، ولكن ربما نعيش فترة من التوتر الشديد، لأن ترامب يرى أن السياسة كالتجارة حرب، وهو مستعد للذهاب في ذلك إلى أبعد الحدود.