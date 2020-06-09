بعد أيام من احتجاجات أمام السفارة.. مصر تسير رحلات استثنائية لإعادة العالقين في قطر

أعلنت وزارة الطيران المصرية تسيير 18 رحلة استثنائية لإعادة المصريين العالقين في دولة قطر، بداية من 13 من الشهر الجاري.

وأوضح بيان للوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن عدد العالقين المصريين في دولة قطر يبلغ 3 آلاف، وسيتم نقلهم إلى سلطنة عمان ومنها إلى البلاد.

وتفرض مصر -بالاشتراك مع السعودية والإمارات والبحرين- حصارا على دولة قطر منذ ثلاث سنوات، يشمل إغلاق المجال الجوي، مما تسبب في معاناة عشرات الآلاف من المصريين خلال تنقلهم بين قطر ومصر، حيث يضطرون إلى السفر عبر محطات بديلة وليس في رحلات مباشرة.

وكان مصدر بالخارجية القطرية قد أكد في وقت سابق للجزيرة رفض القاهرة استقبال طائرة إسبانية استأجرتها الدوحة في أبريل/نيسان الماضي لإعادة العالقين المصريين في قطر إلى بلادهم.

ونهاية مايو/أيار الماضي تظاهر أفراد من الجالية المصرية أمام سفارة بلادهم في الدوحة، مطالبين بتدخل حكومتهم لإرجاعهم إلى الوطن.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لهؤلاء المحتجين الذين علقوا في قطر، وتسببت أزمة فيروس كورونا في انقطاع بعضهم عن العمل.

ورفع هؤلاء المحتجون شعارات ولافتات تندد بما اعتبروه إهمالا من الحكومة لمواطنيها في دولة قطر، مطالبين بإرجاعهم على غرار ما فعلت الحكومة نفسها مع مصريين مقيمين في دول أخرى.

وخلال الفترة السابقة شهدت مواقع التواصل احتجاجات من المصريين العالقين في دول عدة خاصة الكويت والسعودية، للمطالبة بإعادتهم، واتهم بعضهم السلطات المصرية بالإهمال والمماطلة في الاستجابة لمطالبهم، وسط ظروف صعبة يمر بها معظمهم بسبب التوقف عن العمل، واعتمادهم على المساعدات لتوفير احتياجاتهم اليومية.

ولم تكترث الحكومة المصرية بمناشدات متكررة من مواطنيها في الكويت إلا بعد أن أقدم بعضهم على التظاهر وأدى ذلك إلى تدخل السلطات الكويتية، وتبع ذلك تناوش بين الجانبين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اتهم نشطاء كويتيون الحكومة المصرية بالتخلي عن مواطنيها.