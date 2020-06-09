بريطانيا تتعهد بالتصدي للقرصنة السعودية لبث الأحداث الرياضية

تعهد وزيران في الحكومة البريطانية بالعمل ضد البث المقرصن للأحداث الرياضية، بما في ذلك الدوري الممتاز لكرة القدم، وإثارة المخالفات الحالية مع الحكومة السعودية.

وقال وزير التجارة البريطاني غراهام ستيوارت أمس الاثنين، في رد مكتوب على أسئلة أحد نواب برلمان بلده، إن وزراء حكومته وسفير بريطانيا لدى السعودية أثاروا مع سلطات الرياض مسألة قرصنة بث قنوات "بي إن سبورت"، من قبل "بي أوت كيو" السعودية، وصفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نادي "نيوكاسل يونايتد" البريطاني بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف الوزير ستيوارت أن قرصنة البث من قبل "بي أوت كيو" السعودية توقفت بعد ضغوط بريطانية وأميركية وأوروبية، وضغوط أخرى من قبل أصحاب حقوق بث كبريات الأحداث الرياضية.

الملكية الفكرية

كما أشار وزير الرياضة البريطاني نايغل هادلستون إلى أن الوزراء تلقوا تقارير عن استمرار الانتهاكات لحقوق الملكية الفكرية في الشرق الأوسط، وأنهم سيواصلون متابعة ذلك مع السلطات المعنية.

وكانت رابطة الدوري الممتاز البريطاني قد وجهت بنهاية الشهر الماضي رسالة تحذير إلى السلطات السعودية بسبب البث غير القانوني وغير المرخص له للقطات من مباريات الدوري، وطالبت الرابطة بالوقف الفوري لهذه القرصنة.

وكانت صحيفة ميرور البريطانية أوردت في الشهر الماضي أن أعضاء من البرلمان البريطاني يعتزمون التحقيق في القرصنة الجماعية التي تقوم بها قناة "بي أوت كيو" السعودية لبرامج تنتجها شبكة "بي بي سي".

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن قناة "بي أوت كيو" توقفت في أغسطس/آب الماضي على القمر الصناعي عربسات -الذي تعد الحكومة السعودية مساهما رئيسيا فيه- فإنها واصلت البث عبر الإنترنت.