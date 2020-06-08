رفضا للعنصرية.. متظاهرون بريطانيون يحطمون تمثالا يرمز للعبودية

حطّم محتجون بريطانيون تمثال تاجر الرقيق إدوارد كولستون في مدينة بريستول جنوب غربي بريطانيا، وألقوا بالتمثال في نهر آفون، وذلك ضمن الاحتجاجات المنددة بالعنصرية على إثر وفاة المواطن الأميركي جورج فلويد على يد شرطي في مدينة مينيابوليس الأميركية في 25 مايو/أيار الماضي.

وتناقل ناشطون ووسائل إعلام محلية فيديوهات تظهر قيام متظاهرين أول أمس السبت بوضع حبال على تمثال كولستون قبل أن يتم إسقاطه، وطاف المتظاهرون شوارع بريستول وهم يجرون التمثال البرونزي، حتى ألقوه في نهر آفون محتفلين بما قاموا به.

وحوّل المحتجون القاعدة التي كان عليه تمثال كولستون إلى منصة لإلقاء الكلمات التي أدلى بها المتظاهرون.

The moment #BlackLivesMattterUK pulled down the statue of merchant slave trader Edward Colston in #Bristol Epic. pic.twitter.com/fU0BToyLNI — Sam (@SamuelLiddell) June 7, 2020

وأفادت تقارير إعلامية نقلا عن الشرطة بأن قرابة عشرة آلاف شخص شاركوا في مظاهرات بريستول، وكانت أبرز اللافتات التي حملها المتظاهرون تتضمن عبارة "حياة السود مهمة"، وعبارة "لا أستطيع أن أتنفس" التي رددها جورج فلويد قبل وفاته بدقائق.

الشرطة تحقق

وأعلنت الشرطة فتح تحقيق في تحطيم تمثال كولستون، وتحديد هوية المتورطين انطلاقا من لقطات كاميرات المراقبة، واصفة ما جرى بالفعل الإجرامي.

متظاهرون مناهضون للعنصرية يلقون تمثالا لتاجر الرقيق في القرن السابع عشر إدوارد كولستون بنهر آفون في بريستول الإنجليزية وهم يحتفلون pic.twitter.com/uP4zDqcAj0 — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 7, 2020

وكان كولستون رمزا لتجارة الرقيق، وقد عاش في القرن السابع عشر، وعمل في الشركة الأفريقية الملكية التي يُرجح أنها كانت وراء نقل أكثر من ثمانين ألف رجل وامرأة وطفل من أفريقيا إلى الأميركتين ليصبحوا عبيدا. وفي عام 1721 مات كولستون بعد أن أوصى بأن تكون ثروته لصالح الأعمال الخيرية، ولا تزال في بريستول نصب تذكارية ومبان كان يمتلكها.

وقد نصب تمثال كولستون وسط بريستول في عام 1895، وأثار في الفترة الماضية جدلا، وأطلقت مبادرات لجمع توقيعات تطالب بإزالة التمثال.