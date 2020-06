رفضا للعنصرية.. متظاهرون بريطانيون يحطمون تمثالا يرمز للعبودية

حطّم محتجون بريطانيون تمثال تاجر الرقيق إدوارد كولستون في مدينة بريستول جنوب غربي بريطانيا، وألقوا بالتمثال في نهر آفون، وذلك ضمن الاحتجاجات المنددة بالعنصرية على إثر وفاة المواطن الأميركي جورج فلويد على يد شرطي في مدينة مينيابوليس الأميركية في 25 مايو/أيار الماضي.

وتناقل ناشطون ووسائل إعلام محلية فيديوهات تظهر قيام متظاهرين أول أمس السبت بوضع حبال على تمثال كولستون قبل أن يتم إسقاطه، وطاف المتظاهرون شوارع بريستول وهم يجرون التمثال البرونزي، حتى ألقوه في نهر آفون محتفلين بما قاموا به.

وحوّل المحتجون القاعدة التي كان عليه تمثال كولستون إلى منصة لإلقاء الكلمات التي أدلى بها المتظاهرون.

The moment #BlackLivesMattterUK pulled down the statue of merchant slave trader Edward Colston in #Bristol

Epic. pic.twitter.com/fU0BToyLNI

— Sam (@SamuelLiddell) June 7, 2020