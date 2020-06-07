بعد مقتل فلويد.. بايدن يعد بمحاربة العنصرية وإصلاح جهاز الشرطة

تعهد جو بايدن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية بمحاربة العنصرية، والكفاح من أجل إجراء إصلاحات داخل جهاز الشرطة، بعد وفاة المواطن من أصل أفريقي جورج فلويد الشهر الماضي على يد شرطي.

وأضاف بايدن الذي كان نائبا للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما -في مقال نشر في صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أمس السبت- أن "هناك حاجة لسياسة محددة وملموسة طال انتظارها لإنهاء العنصرية الممنهجة"، متعهدا بإنشاء لجنة مراقبة وطنية للشرطة، في حال فوزه بالانتخابات، خلال 100 يوم من توليه الرئاسة.

وأدت وفاة فلويد "46 عاما" إلى اندلاع احتجاجات عارمة وغير مسبوقة منذ عقود في الولايات المتحدة للتنديد بعنف الشرطة وبالعنصرية وسوء معاملة الأميركيين من أصول أفريقية. وقد ألقي القبض على أربعة ضباط، ويواجه أحدهم اتهامات بالقتل، وهو الذي وضع ركبته على رقبة فلويد، في حين يواجه الآخرون اتهامات بالمساعدة والتحريض.

ورأى المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة أن ثمة حاجة "لتطبيق الشرطة المجتمعية الحقيقية، والتأكد من أن كل إدارة شرطة في البلاد تقوم بمراجعة شاملة لمن يجري توظيفهم وتدريبهم.. مع قيام الحكومة الفدرالية بتوفير الأدوات، والموارد اللازمة لتنفيذ الإصلاحات".

ودعا بايدن "77 عاما" الكونغرس لاتخاذ إجراءات فورية لحظر استخدام الخنق في عمليات التوقيف التي تقوم بها الشرطة، ووقف نقل الأسلحة الحربية إلى قوات الشرطة المحلية، ووضع معيار نموذجي لاستخدام ضباط الشرطة للقوة.

وأضاف المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة أنه وعد عائلة جورج فلويد بأنه "لن يصبح مجرد هاشتاغ آخر".

انتقاد ترامب

وكان جو بايدن قد شن في الأيام الماضية هجوما على طريقة تعامل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الاحتجاجات الجارية في البلاد، والمنددة بالعنصرية وعنف الشرطة تجاه المظاهرات، متهما إياه "بتحويل البلاد إلى ساحة حرب تهيمن عليها مشاعر قديمة ومخاوف جديدة"، وقال بايدن إن الرئيس مهتم بتلبية رغبات قاعدته الانتخابية المحافظة على حساب سائر الشعب.

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع رأي أجرته قناة "سي إن إن" الأميركية تفوق بايدن على ترامب في المنافسة على الانتخابات المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فقد حصل بايدن على 51% من عدد الناخبين مقابل 41% للرئيس الحالي.

ويعكس ذلك تحولا كبيرا في حجم الدعم لبايدن الذي كان يحظى بـ 48% منه، مقابل 43% لترامب في استطلاع أجري شهر أبريل/نيسان الماضي.