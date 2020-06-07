والدي غيّر العالم .. كلمات مؤثرة لبنت جورج فلويد

من على كتف صديق والدها لاعب كرة السلة السابق ستيفن جاكسون، قامت جيانا فلويد البالغة من العمر ستة أعوام بتكرار عبارة "بابا غير العالم" مما جعل البعض يعتقدون أنها تعي ما يجري حولها.

وكان أبوها الأميركي ذو الجذور الأفريقية يبلغ من العمر 46 عاما عندما لقى حتفه في مدينة مينيابوليس يوم 25 مايو/أيار الماضي بعدما ضغط رجل شرطة بركبته على عنقه قرابة تسع دقائق وهو مثبت على الأرض.

وبابتسامة عريضة على شفتيها، ظلت هذه الفتاة الصغيرة تكرر تلك العبارة، كما كرر نفس العبارة صديق والدها الناشط في مظاهرات "حياة السود مهمة" والذي يصف نفسه بأنه "توأم" فلويد.

وعلى إثر مقتل فلويد عمت المظاهرات والاحتجاجات المدن الأميركية، وقد تخللتها أعمال شغب جرى فيها نهب وحرق العديد من المحلات والمتاجر.

وكانت السلطات القضائية قد أعلنت قبل أيام أن ضباط الشرطة الأربعة الذين اعتقلوا فلويد في مينيابوليس يخضعون الآن للمتابعة القضائية بتهمة القتل.

كما شهدت كثير من المدن العالمية الكبيرة كباريس ولندن وسيدني وفرانكفورت مظاهرات حاشدة تنديدا بعنف الشرطة وبالعنصرية.