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الجيش اليمني يسيطر على مواقع لقوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في أبين

جنود تابعون للحكومة اليمنية في حراسة الطرق بمحافظة أبين
جنود تابعون للحكومة اليمنية في حراسة الطرق بمحافظة أبينرويترز
7/6/2020

قالت مصادر للجزيرة إن الجيش الوطني اليمني سيطر على مناطق بمشارف مدينة جعار كبرى مدن محافظة أبين جنوبي البلاد.

وكانت مصادر محلية يمنية قالت إن وحدات من الجيش نفذت عملية عسكرية على مواقع وتجمعات لمسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بالمحافظة.

وأوضحت المصادر أن وحدات الجيش تمكنت من استكمال السيطرة على سلسلة جبال سيّود شمال غرب منطقة الطَّرية وعدد من المواقع التابعة لقوات الحزام الأمني وقوات ألوية العمالقة التابعتين للمجلس الانتقالي على الطريق الواصل لمدينة جِعار.

وتجددت المواجهات بمحافظة أبين بين قوات الحكومة ومسلحي المجلس الانتقالي أواخر مايو/أيار الماضي.

وكان المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي اتهم وزراء في الحكومة الشرعية بالارتباط بأجندات خارجية، مضيفا أنهم يشكلون خطرا على الشعب اليمني والتحالف السعودي الإماراتي، وفق تعبيره.

وأوضح أن التحالف السعودي الإماراتي يتعرض لضغوط من أطراف في الشرعية اليمنية لا تريد الحسم العسكري شمالا مع الحوثيين وتصعّد في جنوب البلاد.

ونوه المتحدث بأن وفدا من المجلس الانتقالي برئاسة عيدروس الزبيدي أجرى محادثات في الرياض مع القيادة السعودية بشأن الوضع في اليمن والجنوب خاصة.

المصدر : الجزيرة

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