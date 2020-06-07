استقالة هادي العامري من البرلمان العراقي تثير جدلا

طه العاني – الجزيرة نت

أثارت استقالة زعيم تحالف الفتح هادي العامري من عضوية مجلس النواب العراقي أمس السبت ردود أفعال واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر نبأ الاستقالة ملفات الشأن العراقي في المنصات، إذ تداول صحفيون وناشطون الوثيقة التي تظهر فيها الاستقالة التي قدمها العامري للتنازل عن عضويته في البرلمان العراقي، حيث ربط الناشطون استقالته بالأنباء التي تحدثت عن تعيينه رئيسا لهيئة الحشد الشعبي.

وتباينت ردود الأفعال، وأثارت الاستقالة تساؤلات عدة، حيث علق النائب السابق ماجد شنكالي متسائلا "إذا كانت وظيفة النائب المستقيل تحديد هوية البديل إذًا ما هو عمل المفوضية المستقلة للانتخابات؟ حتى وإن كان البديل الذي ذكره النائب المستقيل صحيحا".

اذا كانت وظيفة النائب المستقيل تحديد هوية البديل اذاً ماهو عمل المفوضية المستقلة للانتخابات؟؟! حتى وان كان البديل الذي ذكره النائب المستقيل صحيحاً.#دولة_المؤسسات pic.twitter.com/n3w7eKZCZo — ماجد شنكالي (@majidshingali) June 6, 2020

ويرى الناشط تراث العزاوي أن "استقالة هادي العامري ربما ستفتح الباب لاستقالات أخرى لأقطاب العملية السياسية".

استقالة #هادي_العامري ربما ستفتح الباب لاستقالات اخرى لا اقطاب العملية السياسية pic.twitter.com/QdNQXqo7XP — تراث العزاوي (@turath_alazawy) June 6, 2020

وكتب المغرد مصطفى "ما يحدث اليوم في العراق من تحولات -خصوصا بعد استقالة هادي العامري من مجلس النواب العراقي وتعهده بعدم تسلم أي منصب حكومي- يؤكد أنه تحول متفق عليه بين إيران وأميركا".

ما يحدث اليوم في العراق من تحولات، وخصوصا بعد استقالة هادي العامري من #مجلس_النواب_العراقي وتعهده بعدم تسنم أي منصب حكومي، يؤكد إعتقادي بأنه تحول مُتفقٌ عليه بين #ايران و #أمريكا .

أيام قلائل تفصلنا عن رؤية التقسيم الممنهجة التي ستتكشف يوما بعد يوم، وبخطوات متسارعة. — Eng.Mustafa5 (@Mustafa5Eng) June 6, 2020

وقال المغرد العراقي إنه "لا صدفة في السياسة"، في إشارة إلى "استقالة العامري قبل المفاوضات مع الجانب الأميركي".

لا صدفة في السياسة

عن استقالة العامري قبل المفاوضات مع الجانب الامريكي — ( العراقي اليعربي ) (@L3YfabYa6A2QFZo) June 6, 2020

وتساءلت المغردة سوزان عن سبب استقالة العامري من عضوية البرلمان، فكتبت "هل يا ترى هذه الاستقالة هي نهاية وجود العامري بالدولة؟ أم أنها بداية لشغل منصب جديد؟".

هادي العامري يقدم استقالته للبرلمان!

هل يا ترى هاي الاستقاله هي نهايه وجود العامري بالدوله

ام انه بدايه لشغل منصب جديد؟ pic.twitter.com/5SnaBkm1ah — ⁦♥️⁩ســوزَآنَِہ⁦🇮🇶⁩🦋 (@S_osa98) June 6, 2020

من جانبه، قال الخبير الأمني هشام الهاشمي بشأن استقالة العامري إنه "ربما يعد لمنصب تنفيذي، وتسريبات غير مؤكدة تزعم أنه قد يتسلم رئاسة هيئة الحشد الشعبي، وجاء ذلك بعد مقترح قدمه الجنرال الإيراني إسماعيل قاآني خلال زيارته للعراق الأسبوع الماضي".

الاستقالة والحشد

وتوقع نواب وناشطون أن تمهد استقالة العامري الطريق لتوليه منصب رئاسة هيئة الحشد الشعبي، وعلق الصحفي عبد السميع السامرائي قائلا "هل سيترأس هيئة الحشد الشعبي أم أنها مجرد تكهنات؟ أم سيتحول إلى زعيم يؤثر بالمشهد من خلال نوابه؟".

يوم برلماني تضمن التصويت لاستكمال الكابينة

واعادة استيزار فؤاد حسين وزيرا للخارجية وهو الوزير الوحيد المتبقي من الكابينة السابقة

وقبول استقالة هادي العامري من عضوية مجلس النواب ، وهنا نسال سيترأس هيئة الحشد الشعبي ام انها مجرد تكهنات ام سيتحول الى زعيم يؤثر بالمشهد من خلال نوابه — عبدالسميع عزاوي السامرائي (@Abdulsamea_A_k) June 6, 2020

وغرد الناشط أحمد عبد الخضر قائلا "استقالة هادي العامري من مجلس النواب العراقي لا يمكن تبريرها إلا لتسميته رئيسا لهيئة الحشد الشعبي لتعزيز نفوذ إيران في العراق".

إستقالة هادي العامري من مجلس النواب العراقي لا يمكن تبريرها الا لتسميته رئيساً لهيأة الحشد الشعبي لتعزيز نفوذ #ايران في العراق — أحمد عبد الخضر الجاسم (@AHMEDALJASIM83) June 6, 2020

وغرد المحلل السياسي غانم العابد "إن مصادر تتحدث عن أن هادي العامري قدم استقالته من مجلس النواب تمهيدا لاستلامه رئاسة هيئة الحشد الشعبي".

مصادر تتحدث ان هادي العامري قدم استقالته من عضوية مجلس النواب، تمهيدا لاستلامه منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي. pic.twitter.com/8HcTpd6X10 — غانم العابد (@GH3ABID) June 6, 2020

وكتب النائب كاظم الصيادي في حسابه على تويتر "تعيين هادي العامري رئيسا للحشد الشعبي بدلا من فالح الفياض".

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تعين هادي العامري رئيساً للحشد الشعبي بدل من فالح الفياض رئيس#الأمن_الوطني — النائب كاظم الصيادي (@nl1khoI8lWK2Aog) June 6, 2020

توضيح رسمي

إلى ذلك، أصدر المتحدث الرسمي لكتلة تحالف الفتح النائب أحمد الأسدي توضيحا بشأن الجدل الحاصل حول سبب استقالة العامري، وقال "من أجل ألا تتكاثر التحليلات عن سبب الاستقالة فإن العامري قدم استقالته من عضوية البرلمان من أجل التفرغ لإدارة تحالف الفتح وترصين تماسك كتله ومكوناته السياسية".

من جانبها، نفت هيئة الحشد الشعبي ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن الاستعاضة عن رئيسها فالح الفياض بشخصية أخرى، وقالت إنه "لا صحة لما تم تداوله بشأن استبدال رئيس الهيئة".