احتجاجات أميركا.. تحركات رسمية لوقف عنف الشرطة وتأهب لمظاهرات حاشدة اليوم

أمر قاض بولاية أميركية الشرطة المحلية بالكف عن استخدام أدوات القوة ضد المحتجين على مقتل جورج فلويد، وقال مسؤولون بمدينة مينيابوليس إنهم توصلوا لاتفاق يمنع الشرطة من استعمال تقنية الخنق خلال التوقيف، في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة اليوم لمظاهرات حاشدة للتنديد بالعنصرية وبقمع الشرطة للاحتجاجات.

وأصدر قاضي محكمة دنفر الجزئية أمس الجمعة أمرا لشرطة مدينة دنفر بالكف عن استخدام الغاز المدمع والرصاص البلاستيكي وأدوات القوة الأخرى "الأقل فتكا" مثل القنابل الضوئية ضد المحتجين في المدينة.

ويأتي الحكم ردا على دعوى قضائية محلية أقامها يوم الخميس محتجون يشتكون من القوة المفرطة التي استخدمها رجال الشرطة خلال المظاهرات العامة المنددة بوفاة المواطن من أصل أفريقي جورج فلويد يوم 26 مايو/أيار الماضي إثر احتجاز الشرطة له بطريقة أثارت غضبا واسعا، وأدت لاحتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ عقود.

وقال تايرون كامبل المتحدث باسم شرطة دنفر إن الشرطة ستلتزم بقرار القاضي.

تقنية الخنق

وفي مدينة مينيابوليس حيث قتل فلويد، قال مسؤولون في مجلس المدينة إنهم توصلوا مع ولاية مينيسوتا إلى اتفاق يمنع الشرطة من استعمال تقنية الخنق أثناء التوقيف، وقالوا إن هذا الاتفاق ينتظر موافقة القضاء في الولاية ليصبح نافذا.

وقد شهدت مدينة نيويورك مسيرات احتجاجية تنديدا بما يصفونه بوحشية الشرطة. وقد دان حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو اعتداء شرطيين اثنين على رجل مسن أثناء الاحتجاجات التي شهدتها مدينة بافالو الواقعة بولاية نيويورك.

وأعلنت الشرطة إيقاف اثنين من عناصرها، وفتحت تحقيقا في الحادث، في حين استقال جميع أفراد وحدة مكافحة الشغب في المدينة احتجاجا على تعليق عمل اثنين منهم.

وفي إنديانابوليس فتحت الشرطة تحقيقا بعد نشر شريط فيديو يظهر أربعة من رجالها على الأقل يضربون امرأة بالهري ويرشونها بكرات الفلفل مساء الأحد الماضي.

وأفادت تقارير إعلامية عدة بأن شرطيي مدينة نيويورك انهالوا الخميس بالضرب على عشرات المتظاهرين المسالمين الذين خالفوا حظر التجول في برونكس بعد محاصرتهم، بحيث لم يتركوا لهم مكانا يهربون إليه.

مظاهرات اليوم

من ناحية أخرى، يتوقع تنظيم مظاهرات حاشدة اليوم السبت في العديد من المدن الأميركية، ومنها في واشنطن.

وكتبت عمدة بلدية واشنطن موريل باورز عبارة "حياة السود مهمة" (بلاك لايفز ماترز) بأحرف عملاقة على الطريق المؤدي إلى البيت الأبيض، قبيل وصول الحشود.

Happening now: Painting “Black Lives Matter” on 16th Street in front of the @WhiteHouse pic.twitter.com/doLOW3VpEc

— Nikki Schwab (@NikkiSchwab) June 5, 2020