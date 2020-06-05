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وزارة العدل الأميركية تكشف.. شركة إماراتية مولت فيلما دعائيا ضد قطر

مراسلات العدل الاميركية كشفت أن الشركة قدمت استشارات للخارجية الإماراتية
مراسلات العدل الاميركية كشفت أن الشركة قدمت استشارات للخارجية الإماراتيةرويترز
5/6/2020

أظهرت وثائق ومراسلات نشرتها وزارة العدل الأميركية انتهاك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا) من قبل جهات أنتجت فيلما وثائقيا ضد قطر عام 2017.

وقد كشفت هذه المراسلات أن جزءا من تكاليف إنتاج الفيلم دفعت لشركة إنتاج وسيطة عبر شركة أخرى مقرها الإمارات.

وذكرت المراسلات أن هذه الشركة أنتجت مشاريع لصالح الخارجية الإماراتية، كما كشفت مساهمة الشركة في تقديم خدمات استشارية بشأن مضمون الفيلم الوثائقي وتمويل حملته الدعائية.

وكانت صحيفة ديلي بيست الأميركية كشفت أن موظفا سابقا في البنتاغون متخصصا بالعمليات الدعائية كان وراء إنتاج فيلم دعائي ضد قطر في الولايات المتحدة بتمويل إماراتي.

وأنتج الفيلم -الذي انتشر في وسائل إعلام ومواقع أميركية- مع اندلاع الأزمة الخليجية بهدف الترويج لمزاعم عن دور الدوحة في دعم الإرهاب.

المصدر : الجزيرة

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