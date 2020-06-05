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لم تتبين دوافعه.. 7 قتلى في حادث إطلاق نار جديد بولاية ألاباما الأميركية

الشرطة في مكان حادث إطلاق نار سابق بولاية أوكلاهوما
الشرطة في مكان حادث إطلاق نار سابق بولاية أوكلاهوماالجزيرة
5/6/2020

أعلنت الشرطة الأميركية في ولاية ألاباما جنوبي البلاد عن مقتل 7 أشخاص، اليوم الجمعة، جرّاء حادث إطلاق نار، لم تتبين دوافعه بعد.

وقالت شرطة مقاطعة مورغان، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إن 7 أشخاص قتلوا في إطلاق نار بمنطقة فاليرموسو سبرينغز.

وأضافت أن الضحايا من الذكور والإناث البالغين دون مزيد من التفاصيل، وذكرت الشرطة أنها بدأت تحقيقا في جريمة القتل لكنها لم تشر إلى دوافعها أو هوية الجناة.

ولفتت الشرطة إلى عدم وجود تهديد مباشر لأهالي المنطقة، نظرا لتأمين موقع الحادثة.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار على نحو متكرر، تسفر عن سقوط أعداد من القتلى والجرحى.

المصدر : الصحافة الأميركية + وكالة الأناضول

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