لم تتبين دوافعه.. 7 قتلى في حادث إطلاق نار جديد بولاية ألاباما الأميركية

أعلنت الشرطة الأميركية في ولاية ألاباما جنوبي البلاد عن مقتل 7 أشخاص، اليوم الجمعة، جرّاء حادث إطلاق نار، لم تتبين دوافعه بعد.

وقالت شرطة مقاطعة مورغان، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إن 7 أشخاص قتلوا في إطلاق نار بمنطقة فاليرموسو سبرينغز.

وأضافت أن الضحايا من الذكور والإناث البالغين دون مزيد من التفاصيل، وذكرت الشرطة أنها بدأت تحقيقا في جريمة القتل لكنها لم تشر إلى دوافعها أو هوية الجناة.

ولفتت الشرطة إلى عدم وجود تهديد مباشر لأهالي المنطقة، نظرا لتأمين موقع الحادثة.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار على نحو متكرر، تسفر عن سقوط أعداد من القتلى والجرحى.