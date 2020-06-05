تحمل حاخامات وقادمة من الأرجنتين.. طائرة ركاب إسرائيلية تعبر أجواء السودان

عبرت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإسرائيلية "العال" الأجواء السودانية في رحلة من الأرجنتين إلى تل أبيب، وقد بثت الطائرة مسار الرحلة عبر تطبيقات الطيران بشكل اعتيادي لدى مرورها فوق الأجواء السودانية.

وشوهدت الطائرة، التي تحمل علامة ELY046، في موقع تعقب الطيران "الرحلة RADAR" وهي تدخل المجال الجوي السوداني حوالي الساعة 9:30 مساء "بتوقيت إسرائيل"، بعد حوالي 12 ساعة من إقلاعها من بوينس أيرس، ومن المفروض أنها هبطت في تل أبيب حوالي منتصف الليل.

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وسيسمح منح السودان الإذن للطيران الإسرائيلي بعبور أجوائه، إذا أصبح دائما، بتقليص الرحلات المباشرة بين مطار بن غوريون وبوينس أيرس بنحو ساعتين. وقد استغرقت الرحلة حتى الآن حوالي 16 ساعة.

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي أن على متن الطائرة حاخامات مختصين بالذبح وفق الشعائر اليهودية ضمن وفد إسرائيلي لمستوردي اللحوم.

وقال الموقع إن هذه الرحلة تحمل إشارات جديدة على دفء العلاقات بين إسرائيل والسودان باعتبار أنها أول طائرة تجارية تابعة للناقل الوطني لإسرائيل -شركة العال- تعبر ولأول مرة، الأجواء السودانية.

وأوضح أن رحلة مماثلة إلى بوينس أيرس الأربعاء، وعلى متنها مفتشو طعام كوشير، اتخذت المسار المعتاد الأطول، حيث حلقت باتجاه الغرب فوق البحر الأبيض المتوسط ولم تتحول جنوبا إلا بعد اجتياز إسبانيا.

نتنياهو (يسار) بعد لقائه بأسبوعين البرهان في أوغندا فبراير/شباط الماضي أعلن أن طائرة إسرائيلية عبرت الأجواء السودانية (الجزيرة)

وأضاف الموقع أن الضوء الأخضر مُنح لرحلة العودة لعبور السودان بشكل مفاجئ يوم الخميس، وسعت السلطات السودانية إلى تقليل الاهتمام الذي سيحصل عن هذا التطور، لذلك أصرت على تأجيل الرحلة حتى لا تدخل مجالها الجوي إلا بعد نهاية الأخبار المسائية للبلاد على التلفزيون السوداني. ورفضت شركة العال ووزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على الخبر.

ورغم أن طائرة الخميس هي الرحلة التجارية الأولى التي تعبر الأجواء السودانية، فإنها ليست الأولى من إسرائيل إلى السودان. فقد سبق وأن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فبراير/شباط الماضي أن طائرة إسرائيلية حلقت فوق الأجواء السودانية لأول مرة عقب لقائه مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في أوغندا.

وقال مسؤول إسرائيلي آنذاك إن تلك الطائرة التي تحدث عنها نتنياهو هي "طائرة إسرائيلية خاصة" وليست تابعة للناقل الوطني العال.

وكانت "القناة 13" الإسرائيلية قد أوردت الأسبوع الماضي أن طائرة إسرائيلية حملت طاقما طبيا إلى الخرطوم لعلاج نجوى قدح الدم المعروفة بترويجها للتطبيع مع إسرائيل قبل وفاتها.

يُذكر أن السعودية كانت قد سمحت للخطوط الهندية قبل عامين باستخدام أجوائها في رحلات مباشرة بين تل أبيب ونيو دلهي.