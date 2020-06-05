في ذكرى النكسة.. السيسي على خطى عبد الناصر "المحظوظ بإعلامه"

في أغسطس/آب 2014، وقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشيدا بالإعلام في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكيف أنه كان مساندا له، قائلا "عبد الناصر كان محظوظ، لأنه كان بيتكلم والإعلام كان معاه".

تصريحات السيسي اعتبرها البعض آنذاك إيذانا بتدشين عصر الأذرع الإعلامية المساندة للسلطة، التي قال السيسي إنها تحتاج إلى وقت لبنائها، وذلك عندما كان وزيرا للدفاع.

مرت الأيام، وجرت في نهر السياسة المصرية مياه كثيرة، ويبدو أن السيسي أصابه أخيرا بعض حظ عبد الناصر وربما أكثر، حيث باتت وسائل الإعلام المصرية لا تنطق إلا بلسان السيسي، ولا تخطب إلا ودّ ورضا "الرئيس المحظوظ".

لكن الذكرى 53 لهزيمة يونيو/حزيران 1967 تأتي اليوم لتثير التساؤل عما إذا كان عبد الناصر محظوظا حقا بإعلامه؟ وهل يغبط السيسي أيضا عبد الناصر في "حظه العسكري"؟ وما علاقة الإعلام بالهزيمة التي تحولت إلى مجرد نكسة؟ بتعبير الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، الذي قاد إعلام عبد الناصر سنوات طويلة.

يبدو أن هذه الأسئلة -خاصة دور الإعلام في الهزيمة- هي أهم ما تبقى من ذكرى "نكسة 5 يونيو"، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة واسعة من قبل النشطاء والمغردين.

الملفت للنظر أن العامل المشترك بين المغردين هو مشاركة عناوين الصحف المصرية الصادرة صبيحة الهزيمة، التي كانت تروّج لانتصار عسكري كبير، واكتشف المصريون لاحقا أنه أكبر هزيمة لحقت بهم، ليس عسكريا فقط بل سياسا أيضا، وفقدوا ثقتهم ليس فقط في الإعلام بل في الرئيس أيضا.

فمن جهته، يقول أستاذ التاريخ بالجامعة الأميركية في القاهرة خالد فهمي إن حرب 67 لم تنل ما تستحقه من الدراسة، موضحا أن اهتمامه بدراسة تلك الفترة نابع من اقتناعه بأن مصر ما زالت تعيش آثارها وعواقبها حتى اليوم.

وشارك فهمي رسما نُشر بعد يومين من الهزيمة، يصور الجيش وهو يسقط الطائرات الإسرائيلية مثل الذباب، حيث كانت الرواية الرسمية وقتها أن الجيش نجح في إسقاط سبعين طائرة إسرائيلية، بل إن بعض الصحف تحدثت عن أرقام أكبر، في حين اتضح أن الواقع كان عكس ذلك، حيث حققت إسرائيل الصغيرة نصرا ساحقا على مصر الكبيرة.

بدوره شارك الباحث والكاتب الصحفي خالد منصور دراسته حول أسباب الهزيمة، مؤكدا أنه "لو كان هناك شركاء آخرون في ميدان السياسة في البلاد، مثل البرلمان أو الإعلام أو الأحزاب السياسية، لكان المشير عبد الحكيم عامر بالتأكيد قد اختفى بمصائبه من على مسرح السياسة بعد أخطائه الفادحة".

وأكد أن الهزيمة التي تعرضت لها مصر كانت قدرا محتوما، في ظل حكم مؤسسة أخرجت الشعب بأكمله من مجال السياسة، وقررت الحديث باسمه وتمثيله، خاصة عندما تنتقل هذه المؤسسة -القائمة على الاعتبارات الأمنية والولاء والطاعة- من إدارة ميادين القتال إلى التحكم المنفرد في ميادين السياسة".

ونشر مدير معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن سلسلة من التغريدات حول ذكرى الهزيمة، مؤكدا أن "العقلية التي قادت شعب مصر إلى أبشع هزيمة في تاريخه الحديث ما زالت تحكم".

واعتبر أن "هزيمة يونيو" لم تكن في القتال العسكري فقط، بل أيضا في "الفكر والعلم والاقتصاد والصحة والتعليم والديمقراطية".

الهزيمة مستمرة ..

العقلية التي قادت شعب مصر منذ ٥٣ عاما إلي أبشع هزيمة في تاريخه الحديث مازالت تحكم

مكانة اسرائيل العلمية والصحية في عالم اليوم تؤكد أن هزيمة ٥ يونيو ١٩٦٧ كانت في الفكر والعلم والاقتصاد والصحة والتعليم والديموقراطية قبل أن تكون عسكرية. #صفقة_القرن مرآة لهذه الفجوة pic.twitter.com/rTWc0pHC7R — Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) June 5, 2020

من جانبه، قال الكاتب الصحفي سليم عزوز إن الجيش المصري لم يكن مؤهلا لخوض الحرب، "لكن الزعيم العسكري الملهم دق طبول الحرب، لنظل ندفع فاتورة جنونه من لحم الحي إلى الآن".

في يوم الهزيمة.. لم يكن الجيش المصري مؤهلاً لخوض أي حروب، لكن الزعيم العسكري المهلم دق طبول الحرب، لنظل ندفع فاتورة جنونه من لحم الحي إلى الآن! إن الحكم العسكري جريمة، تلحق بالأمم سيئة الحظ، فالعسكر لا يصلحون للسياسة أو للحكم! — سليم عزوز (@selimazouz1) June 5, 2020

أما الإعلامي والناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، فاختار التركيز على السخرية من وسائل إعلام نظام السيسي، وطرح السيناريو الساخر الذي يتخيل فيه ما كان سيقوله هؤلاء لو كانوا موجدين أيام "هزيمة يونيو".

5يونيو

أحمد موسي:سبب الهزيمة خيانة عناصر مندسة من الإخوان

عمرو أديب:بتحصل وشوفوا المحور إتهزموا في الحرب العالمية

اليوم السابع:إنتصرنا وكل مايقال عن الهزيمة كذب من قنوات المعارضةفي الخارج

قناةالعربية:إنسحاب تكتيكي للجيش المصري

السيسي:هننتصر بس إصبروامعايا لغاية2067#ارحل_يا_سيسي — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) June 4, 2020

وقال مغردون إن "التضليل الإعلامي" كان من أهم أسباب الهزيمة، وأدى بعدها إلى فقدان الشعب المصري ثقته في الجيش والقيادة السياسية، التي لم ترجع إلا بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، في ظل الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وأكد نشطاء أن حرية الرأي والتعبير وفتح وسائل الإعلام للنقد والنقاش السياسي هي أكبر ضمانة لعدم تكرار هزائم الماضي.

وحذر آخرون السيسي من الزهو بسيطرته على الإعلام، والاستماع إلى الصوت الواحد فقط، مؤكدين أن عواقب ذلك وخيمة كما حدث في إعلام عبد الناصر.

واستخدم البعض مصطلح "إعلام أحمد سعيد"، في إشارة إلى المذيع المصري الذي كان يذيع أنباء الانتصار، لكن سعيد نفسه أكد قبل وفاته أنه كان ضحية، ومن غير المنطقي تحميله نتيجة الهزيمة، حيث كان مجرد موظف كل مهمته أن يذيع ما يرد إليه من بيانات الجيش.

ومن الطريف في هذا السياق، سخرية بعض المغردين من الإعلامي القريب من الأجهزة الأمنية مصطفى بكري، وتذكيره بإعلام النكسة، حيث نشط بكري خلال الساعات الماضية في التأكيد على انتصارات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في حين كان الجيش الليبي يسيطر على مدينة ترهونة، وهي أهم مواقع حفتر في الغرب الليبي.

😁 هذا نتاج مدرسة اعلام الهزائم

مصطفي بكري يتقمص روح احمد سعيد 😎 https://t.co/v0K3MAr2BX — عبدالسلام الراجحي (@fblGHEZPBFjXtAf) June 5, 2020

اعلام احمد سعيد و خليفته عمرو أديب https://t.co/HGGrtet6iT — A7A (@A7A51307220) June 5, 2020

فى ذكرى هزيمة يونيو نتذكر إعلام أحمد سعيد الذى رغم مرور أكثر من خمسة عقود لم يتغير شيء فى خداعه وكذبه وبهتانه فلا يزال يمارس نفس الممارسات التى أفضت للهزيمة المدوية .. نرجو الله أن يمن علينا بنصره ويخلصنا من عصابات الكذب والتدليس الخيانة — Essam Abdul Allah (@essamabdulAllah) June 5, 2020

بكرة 5 يونيو ذكري النكسة او الهزيمة النكراء ما تنسوش الكلام ده يوم ما العسكر ضحكوا عليكم , و بعدين خلوكوا تقولوا … … لا تتنحي . فوقوا بقي #ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/oyHwheR1JO — Dr. Nour Eldein A. 01(the immigrant) 🌞🔬 (@nourofficialA1) June 4, 2020

اعلام النكسة…بمناسبة 5 يونيه غدا…

مازال هو نفس الاعلام حتى الان…وبنفس الكذب والافك والتضليل… الجيش العربى يزحف الى تل ابيب…

قواتنا تتوغل داخل اسرائيل…

انتصر الشعب وعاد عبد الناصر…. pic.twitter.com/AYr2zdQ6HX — mohamed salem (@mohamed53303368) June 4, 2020

حبيت اذكرك بجرايد النكسة بمناسبة ان النهارده ذكرى النكسة و كده 😂😂😂😂 pic.twitter.com/Wjxp8S0H8V — 🇹🇷🇹🇷🇹🇷Karim Ist 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 (@ist_karim) June 5, 2020