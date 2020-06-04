مؤرخ هولندي يستشرف مستقبل العالم بعد الجائحة.. كورونا يتفشى بمعاقل طالبان والأردن يعيد فتح المقاهي والفنادق

تفيد أحدث الأرقام بأن فيروس كورونا المستجد أصاب ستة ملايين و559 ألفا حول العالم توفي منهم 385 ألفا و940، وتماثل للشفاء مليونان و768 ألفا.

وما تزال الولايات المتحدة تتصدر من حيث عدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، إذ سجلت حتى الآن ما يزيد على 107 آلاف وفاة ومليونا و50 ألف إصابة.

وفي البرازيل ارتفعت الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 584016، وبلغت الوفيات 32548 ألفا. وباتت الدولة الثانية من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة. وتحتل الرقم 4 من حيث عدد الوفيات.

وفي القارة الأوروبية يواصل فيروس كورونا الانسحاب من الدول التي ألحق بها أضرارا بليغة الشهرين الماضيين.

وقالت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ 88 حالة خلال 24 ساعة الأخيرة. وتباطأ معدل الإصابة ليسجل 177 اليوم الخميس مقارنة بنحو 321 حالة أمس. وكشفت أن إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء بلغ الآن 33689، وهو ثالث أعلى معدل للوفيات بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 234013 حالة في سادس أعلى حصيلة عالمية الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وإسبانيا وبريطانيا.

كورونا وطالبان

وفي أفغانستان، يتفشى الفيروس في الولايات التي تحكمها طالبان، وسط نقص الأطباء وغياب الوعي بخطورة وأعراض المرض. وتظهر الأرقام الرسمية أنّ هذا البلد به أكثر من 17 ألف حالة إصابة بالفيروس، بما في ذلك الآلاف بالأراضي الخاضعة لسيطرة طالبان.

وقال المحلل المستقل أحمد سعيدي إن النقص العام في وسائل الاختبار والتجهيزات الطبية والنظام الصحي المتدهور يزيد من تفاقم المشكلات في معالجة انتشار الوباء.

ونشرت طالبان صوراً على الإنترنت تظهر مسلحيها يوزعون الكمامات والصابون على السكان القرويين، لكن دون الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي.

وفي إحدى الصور المنتشرة، يفحص مسلحون ملثمون درجات حرارة السكان ويقدمون شرحا عن النظافة الشخصية، في حين ظهرت بندقية رشاشة على طاولة قريبة.

وفي بعض المناطق التي يسيطرون عليها، سمح المسلحون لمسؤولي الصحة الحكوميين بمراقبة انتشار الفيروس.

لكن سكان ولايات قندوز وهلمند وأوروزغان وقندهار يقولون إنّ حركة طالبان تخلت عنهم ليواجهوا مصيرهم مع فيروس كورونا، وفي قندوز منعت طالبان الأطباء من الدخول لمعالجة المرضى، وفق وكالة الأنباء الفرنسية .

وقال صبغة الله وهو طبيب من منطقة مجاورة "قالوا (طالبان) إنهم سيتعاملون مع الفيروس بأنفسهم".

وأعرب عن قلقه إزاء نقص الوعي لدى السكان فيما يتعلق بالنظافة الشخصية.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إنهم وزعوا كتيبات توضح كيفية منع انتشار العدوى.

وأضاف "فرقنا المتنقلة باستخدام الدراجات النارية تنقل الاشخاص الذين يعانون من أعراض إلى المستشفيات".

وقال مسؤول الصحة حميد أحمدي "لا توجد سيارة إسعاف أو فريق محترف يمكنه علاج هؤلاء المرضى المشتبه بهم أو أخذ عيناتهم".

الأردن يصمد

عربيا، أعلن الأردن اليوم أنه سيعاود فتح الفنادق والمقاهي وسيسمح بإقامة الفعاليات الرياضية دون جمهور وسيقلص ساعات حظر التجول ليلا بدءا من بعد غد السبت.

لكن رئيس الوزراء عمر الرزاز قال للصحفيين إنه بينما الأردن يعود حاليا إلى الأوضاع شبه الطبيعية، فإنه سيشدد تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي لضمان تلافي خطر عودة زيادة حالات العدوى.

وصمدت المملكة أمام جائحة كوفيد-19 بشكل أفضل من أغلب الدول المجاورة بعدما اتخذت خطوات مبكرة منتصف مارس/ آذار الماضي تشمل تقييد حركة تنقل السكان البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة وغلق الحدود وفرض حالة الطوارئ وحظر التجول ليلا.

وخففت الحكومة الأسابيع الأخيرة بعض الإجراءات التي أضرت بالاقتصاد، فعاودت فتح أغلب الشركات والمصانع لتجنب تسريح جماعي للعاملين والإفلاس. وكان الاقتصاد يعاني بالفعل من تباطؤ النمو قبل الأزمة.

وسجل الأردن 757 حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 وتسع وفيات فقط منذ بدء تفشي الوباء.

تمديد التعبئة في لبنان

قرر مجلس الوزراء التعبئة العامة لمواجهة جائحة كورونا حتى الخامس من يوليو/تموز المقبل. وذلك في جلسة عقدها في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

ولفت الرئيس خلال الجلسة إلى الحملات التي "تتناول الحكم والحكومة حول أسباب الأزمة الراهنة، في الوقت الذي يعرف الجميع أن لا أنا ولا أنتم سبب هذه الأزمة" مضيفا "إنه أمر مؤسف جدا لا يمكن السكوت عنه والاستمرار في تحمل الاتهامات التي توجه إلينا".

ودعا الرئيس عون "الوزراء إلى التضامن والرد بطريقة موضوعية تعكس مهنية عالية".

وأكد أنه "تم البدء بتوزيع الدفعة الثانية من المساعدات المالية بعد توسيع قاعدة المستفيدين منها، ومن المفترض أن يلمس الناس خلال أيام حدوث تراجع ملحوظ بأسعار المواد الغذائية، وعودة تدريجية للدورة الاقتصادية".

وشدد رئيس الحكومة حسان دياب "على تأييده حق التظاهر وتفهّم صرخة الناس".

يذكر أن ناشطين في الحراك الشعبي دعوا إلى التظاهر في العاصمة بيروت بعد غد السبت.

وعاد دياب ليدعو إلى ممارسة الحق الديمقراطي بهدوء ومن دون شغب، مع أخذ تدابير الوقاية الصحية من وباء كورونا الذي ما يزال ينتشر حتى اليوم.

العالم بعد الجائحة

إلى ذلك، توقع المؤرخ الهولندي روتخر بريخمان أن تشجع جائحة كورونا الجيل الأصغر سنا على النأي عن ثقافة الأنانية، إذ يرغب الشبان الآن في ممارسة وظائف تمكنهم من مساعدة الآخرين.

وقال في مقابلة مع رويترز إنه يشعر أن أزمة كورونا تظهر أن هناك تغيرات تحدث وإن هناك تحولا "يطرأ على روح العصر" بالنسبة للجيل الأصغر سنا.

وأضاف "نمضي الآن إلى عصر من نوع جديد يتعلق أكثر بالخدمة العامة، بالتعاون، وبالأساس، بما هو لائق". وتابع أن الحكومات نشرت قوائم بالوظائف الضرورية خلال الأزمة، وهو ما قد يكون له تأثير هائل على جيل بأكمله.

وأضاف "إذا نظرت إلى هذه القوائم، ستتساءل، أين مديرو صناديق التحوط؟ أين المصرفيون أو خبراء التسويق ؟".

وأكد أنه بات من الواضح أن من يقومون بالوظائف المهمة هم العاملون في التمريض والتعليم والصحافة.

كما توقع بريخمان تراجعا في السفر بعد الوباء وتقديرا أكبر من الناس للقيم المحلية.

وردا على سؤال عما إذا كانت المصافحة والعناق سيختفيان بعد الأزمة وشهور من التباعد الاجتماعي، قال بريخمان "لا أعتقد أن بإمكانك القضاء على التصافح أو العناق، خاصة العناق".