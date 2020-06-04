جوبا تنفي مزاعم بسماحها بإنشاء قاعدة عسكرية مصرية على أراضيها

نفت دولة جنوب السودان ادعاءات بأنها سمحت لمصر بإنشاء قاعدة عسكرية على أراضيها، مؤكدة أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية في وقت متأخر أمس أن الحكومة لم تمنح مصر أي قطعة أرض ضمن حدودها، مشددة على أن لها علاقات صداقة مع كل من إثيوبيا ومصر.

وأشارت الخارجية إلى أن هناك تعاونا مع البلدين في سبيل تنفيذ اتفاق السلام بعد سنوات من الحرب الأهلية بالمنطقة. وشددت على أن هذا النوع من الادعاءات و"البروباغندا" مصدرها أعداء السلام.

واختتم بيان الوزارة بالقول إن جنوب السودان دولة محبة للسلام، وستظل دائما تدعم التعايش السلمي مع دول الجوار والمنطقة والعالم بأسره.

وجاء البيان بعدما أفاد "تلفزيون جوبا" أمس الأربعاء، نقلا عن مصدر عسكري لم يفصح عنه، بأن الحكومة وافقت على طلب مصري لإقامة قاعدة عسكرية تضم حوالي 250 جنديا.

وقد انتشرت أنباء مؤخرا مفادها أن جنوب السودان سمحت للقاهرة بإنشاء قاعدة عسكرية على أراضيها في منطقة فنجاك بالقرب من الحدود الإثيوبية، عقب الأزمة الدبلوماسية التي تعيشها مصر مع أديس أبابا بسبب سد النهضة.

ولم يرد تعليق رسمي مصري على تلك الأنباء حتى الآن.