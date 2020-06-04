احتجاجات أميركا تحيي ذكريات الربيع العربي وآماله الهشة في أذهان المصريين

قتل وحشي على أيدي الشرطة، موجة غضب شعبي تدفع بالمواطنين إلى الشوارع ليشتبكوا مع رجال الشرطة، اعتداءات ضد الصحفيين، ورئيس يبرر الإجراءات الوحشية ضد المتظاهرين بذريعة الخطر الذي يمثله "المخربون والإرهابيون".

هكذا بدت مشاهد أحداث الربيع العربي في مصر قبل حوالي عقد من الزمن، أحيتها -في أذهان العديد من المصريين الأيام الأخيرة- صور الأحداث المماثلة التي تعيشها الولايات المتحدة، حيث المشاهد المألوفة للنيران والغاز المسيل للدموع، والألم، وإن اختلف السياق.

بهذه المقدمة استهل دكلان والش، مدير مكتب نيويورك تايمز في القاهرة ومراسلها لشؤون الشرق الأوسط مقالا له في الصحيفة تحت عنوان "صور الاحتجاجات الأميركية تثير ذكريات الثورة الضائعة في مصر".

وسلط الكاتب الضوء على أوجه الشبه والاختلاف بين الاضطرابات التي تشهدها الولايات المتحدة إثر مقتل جورج فلويد المواطن من أصل أفريقي على يد شرطي في مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأسبوع الماضي، وبين الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك في يناير/كانون الثاني 2011.

وأشار إلى أن العديد من المشاهد الصادمة للاضطرابات التي تشهدها الولايات المتحدة، مثل صورة المتظاهر الوحيد الذي يقف بتحد أمام كتيبة من شرطة مكافحة الشغب، وسيارة شرطة تصدم حشدا من المتظاهرين، وألسنة النيران المتصاعدة من مركز للشرطة بعد إحراقه من قبل المحتجين، كلها مشاهد تعيد إلى الأذهان الأحداث والصور المماثلة التي عاشتها مصر خلال 18 يوما من الاحتجاجات التي أسفرت نهاية المطاف عن تخلي مبارك عن الحكم.

أسوأ من مبارك

وبحسب الكاتب فإن هناك حدودا للمقارنة بين الاضطرابات التي تشهدها الولايات المتحدة أيامنا هذه والتي تعد صرخة في وجه العنصرية وعدم المساواة، وبين الثورة المصرية التي نشأت من مشاعر الإحباط الناجمة عن عقود من المحسوبية والحكم الاستبدادي الوحشي.

فالديمقراطية الأميركية لا تزال تمتلك صحافة حرة بالرغم مما تمر به، وتتمتع بسيادة القانون، ولا تعيش في ظل ديكتاتور تسعى للإطاحة به على عكس ما كان عليه الحال في مصر عام الثورة الشعبية ضد نظام مبارك.

ومع ذلك فإن المفارقة اللافتة تكمن في رد فعل ترامب الذي أشاد مرارًا برئيس مصر عبد الفتاح السيسي ووصفه مرة على سبيل المزاح بأنه ديكتاتوره المفضل، ويبدو أنه الآن عازم على محاكاة روحه إن لم يكن نهجه في التعاطي مع المظاهرات التي تجتاح المدن الأميركية.

وأشار الكاتب إلى أن ترامب دعا خلال الأيام الأخيرة إلى استخدام العنف ضد من يرتكبون أعمال النهب، ومارس التحريض ضد المتظاهرين من خلال تصريحات قال فيها إن المظاهرات يقف وراءها مخربون، ووصف المتظاهرين بالإرهابيين خلال مكالمة هاتفية يوم الاثنين الماضي مع حكام الولايات الذين حثهم على معاقبة المتظاهرين.

وأورد المقال تعليقا للكاتبة والناشطة المصرية أهداف سويف قارنت خلاله بين تعاطي مبارك مع الثورة وموقف ترامب من الاضطرابات، حيث قالت إن الرئيس الراحل استخدم لغة تصالحية وأكثر ليونة حتى في ذروة أحداث الربيع العربي، عكس نظيره الأميركي الذي وصفته بأنه "نسخة أكثر قذارة وفظاعة من قادتنا".