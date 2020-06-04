"تصرف مخزٍ أغضب الديانات الإبراهيمية".. روحاني يعلق على رفع ترامب للإنجيل

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الخميس أنّ رفع نظيره الأميركي دونالد ترامب الإنجيل بيده أمام كنيسة في واشنطن أمر "مخزٍ"، وأدان بشدة "الجرائم" التي ترتكب بحق المواطنين الأميركيين بأمر من البيت الأبيض.

وقال روحاني في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي إنّه "تصرف مخزٍ يأتي من رئيس يريد التحرك ضد شعبه فانتهز الكتاب السماوي ورفعه، مما أثار غضب كل الأديان الإبراهيمية".

وأضاف "نشهد على أحد أسوأ الأيام من التاريخ السياسي والاجتماعي للولايات المتحدة، وعلى الظلم الكبير الذي يتعرض له (السود).. ما حصل لجورج فلويد تحوّل إلى حدث عالمي، فحين يُقتل بريء يتحرك العالم كله".

وقتل فلويد على يد شرطي أبيض في مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية فييوم 25 مايو/أيار الماضي، مما أثار موجة غضب كبيرة على العنصرية وعلى عنف الشرطة والتفاوت الاجتماعي في الولايات المتحدة، إلى جانب عدد كبير من ردود الفعل العالمية المستاءة.

وكان ترامب قد توجّه مساء الاثنين إلى كنيسة "القديس جونز" ذات الرمزية والواقعة على مقربة من البيت الأبيض، وذلك بعد ساعات من تضررها من الاحتجاجات واندلاع النار فيها.

وقال الرئيس الأميركي وهو يرفع الكتاب المقدّس بيمناه "لدينا بلد عظيم"، والتقطت له صورة تذكارية أمام الكنيسة.

جاء ذلك بعدما لجأت القوى الأمنية إلى العنف لتفريق المتظاهرين لإتاحة المجال أمامه كي يلتقط صورته أمام "كنيسة الرؤساء".

وتعرّض ترامب إلى انتقادات واسعة من قبل مسؤولين دينيين مسيحيين في بلاده.

وقال الرئيس الإيراني إنّ الكتاب المقدّس "يدعو الجميع إلى السلام والسكينة والإنسانية"، مضيفا أنّ "الإنجيل ليس كتابا يأمر بقتل الأبرياء".

وأضاف روحاني "إننا نتعاطف مع الشعب الأميركي الذي يتظاهر حاليا في الطرقات"، معربا عن "الإدانة الشديدة للجرائم المرتكبة في الولايات المتحدة وللبيت الأبيض الذي يأمر بها".

ويطبع التوتر الشديد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران منذ أكثر من 40 عاما، وتصاعدت حدته مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2017.

والأربعاء الماضي، اعتبر مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي أنّ مقتل فلويد يكشف "طبيعة الحكومة الأميركية" وطريقتها في اضطهاد شعوب العالم، بما في ذلك شعبها، على حد قوله.