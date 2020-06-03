كورونا.. الصين تنفي التباطؤ بمشاركة المعلومات ورقم قياسي جديد للوفيات في البرازيل

نفت الصين أنها تباطأت في مشاركة المعلومات عن "كوفيد-19" مع منظمة الصحة العالمية، في حين سجلت روسيا ثالث أعلى حصيلة في العالم من حيث الإصابات، وفي البرازيل تم تسجيل رقم قياسي جديد للوفيات.

وجاء النفي الصيني على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان خلال إفادة صحفية يومية بشأن سؤال عن التقرير الذي نشرته وكالة أسوشيتد برس، وورد فيه أن منظمة الصحة تشعر بخيبة أمل لتباطؤ الصين الواضح في مشاركة المعلومات.

وفي روسيا سجلت اليوم الأربعاء 8536 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 432 ألفا و277 حالة، وهي ثالث أعلى حصيلة إصابات في العالم، وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 5215 بعد أن سجلت السلطات 178 وفاة أخرى في اليوم السابق.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن شخصا لقي حتفه اليوم في حريق اندلع بمستشفى في مدينة سان بطرسبورغ يعالج المرضى المصابين بالأمراض المعدية، حيث شب الحريق في أغطية فراش لمريض مصاب بالتهاب الكبد أثناء تدخينه سجائر.

البرازيل باتت رابع أعلى دولة في العالم من ناحية الوفيات بعد أميركا وبريطانيا وإيطاليا (الجزيرة نت)

ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في أميركا اللاتينية، في حين تعيد إيطاليا -وهي إحدى الدول الأوروبية الأكثر تضررا- اليوم الأربعاء فتح حدودها مع انحسار الوباء.

وسجلت البرازيل رقما قياسيا جديدا في العدد اليومي للوفيات مع ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 31 ألفا و199 من أصل عدد الإصابات البالغ 555 ألفا و383، حسب وزارة الصحة.

ويرى العلماء أن الأرقام المعلنة في البرازيل أقل بكثير من العدد الفعلي، ومع ذلك باتت هذه الدولة تسجل رابع أعلى حصيلة للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا مع ارتفاع حصيلتها إلى 106 آلاف و180 وفاة، وبريطانيا (39 ألفا و369 وفاة) وإيطاليا (33 ألفا و530 وفاة).

وتسجل البرازيل -التي يدعو رئيسها جايير بولسونارو باستمرار إلى رفع القيود لحماية الاقتصاد والوظائف- أكثر من نصف عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في أميركا اللاتينية.

ويواصل الفيروس انتشاره بسرعة كبيرة، ففي كولومبيا المجاورة للبرازيل تجاوز عدد الوفيات الألف بعد أقل من ثلاثة أشهر من رصد أول إصابة، وفي المكسيك -التي بدأت إطلاق عجلة الاقتصاد مجددا- بلغ العدد عشرة آلاف، وفي البيرو تجاوز 4600.

في المكسيك بلغ عدد الوفيات عشرة آلاف (رويترز)

وفي بوليفيا سجل أكثر من 10 آلاف و500 إصابة وأكثر من 300 وفاة، وهي أرقام تشير إلى ارتفاع واضح.

وفي هذا البلد، ستقوم سلطات مدينتي لاباز وإل آلتو بوضع لوحات على منازل المرضى الذين يرفضون عزل أنفسهم، في مواجهة الانتهاكات العديدة للإجراءات الصحية من قبل أشخاص مصابين.

وفي فنزويلا، أدى الوباء إلى تقارب لم يكن متوقعا بين عدوين لدودين هما الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو والمعارض خوان غوايدو اللذان أبرما اتفاقا للبحث معا عن أموال لمكافحة المرض.

العودة للحياة الطبيعية

وفي أوروبا، تتواصل العودة إلى الحياة الطبيعية، إذ تمكن الفرنسيون من شرب القهوة على أرصفة المقاهي أمس الثلاثاء، وأعيد فتح مواقع سياحية مهمة بحذر، مثل متحف غوغنهايم في بيلباو بإسبانيا، والكولوسيوم في إيطاليا.

وعلى أمل إنقاذ صناعتها السياحية التي قوضتها الأزمة الصحية تعيد إيطاليا -حيث كانت منطقة لومبارديا الشمالية مركز الوباء في القارة العجوز- فتح حدودها أمام السياح الأوروبيين الأربعاء.

إيطاليا أعادت فتح حدودها أمام السياح الأوروبيين اليوم الأربعاء (رويترز)

وأصبح بإمكان الإيطاليين التنقل بحرية بين المناطق، لكن حظر التجمعات الكبيرة وفرض وضع الكمامات الواقية في الأماكن المغلقة وفي وسائل النقل العام ما زالا مطبقين، وحذر رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا من أن الأزمة الوبائية "لم تنته".

وتسجل إيطاليا -التي توفي فيها نحو 33 ألف شخص- ثاني أعلى عدد وفيات في أوروبا بعد بريطانيا.

وتنوي الحكومة البريطانية إقامة جسور جوية مع بعض الدول الأقل تضررا، لتجنيب العديد من المسافرين الذين يدخلون إلى المملكة المتحدة الحجر الصحي الذي يخشاه العديد من العاملين في قطاع السياحة.

من جهتها، ترفع لاتفيا اليوم الأربعاء فرض الحجر على المسافرين القادمين من أكثر من عشرين دولة أوروبية، بعد خطوة مماثلة قامت بها إستونيا وليتوانيا المجاورتان.

أما ألمانيا -وهي أول اقتصاد أوروبي- فيفترض أن تبت اليوم أيضا في مسألة إلغاء التحذيرات من السفر السياحي داخل الاتحاد الأوروبي، والتي صدرت لمكافحة الوباء.

الإصابات في الهند آخذة في الارتفاع فيما أنهت السلطات تدابير صارمة على السكان (رويترز)

الهند لم تبلغ الذروة

وأظهرت الأرقام الرسمية اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند -وهي ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان- تجاوز 200 ألف، وقد لا تبلغ ذروة الجائحة إلا بعد أسابيع.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الإصابات في البلاد قفز 8909 مقارنة باليوم السابق في واحدة من أعلى الزيادات اليومية المسجلة ليرتفع الإجمالي إلى 207 آلاف و615، وأودى المرض بحياة 5815 شخصا في الهند حتى الآن.

يشار إلى أن الإصابات في الهند آخذة في الارتفاع في وقت أنهت السلطات تدابير صارمة للعزل العام فرضتها على السكان البالغ عددهم نحو 1.3 مليار نسمة في مارس/آذار الماضي، وأدت إلى توقف عجلة الاقتصاد وترك عشرات الآلاف بلا عمل.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم وفاة 70 شخصا وإصابة 3134 شخصا ليرتفع إجمالي الوفيات فيها إلى 8012 والإصابات إلى 160 ألفا و696.

كما أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم تسجيل 738 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13 ألفا و538.

وفي المجموع أدى "كوفيد-19" إلى وفاة 379 ألفا و585 شخصا في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي استنادا إلى مصادر رسمية.