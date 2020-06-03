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استنادا إلى اتفاقية مع ليبيا.. تركيا تبلغ الأمم المتحدة بحدودها في شرق الأبيض المتوسط

تركيا تشدد على حقها في استخراج الغاز من المتوسط وفق ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا
تركيا تشدد على حقها في استخراج الغاز من المتوسط وفق ترسيم الحدود البحرية مع ليبيارويترز
3/6/2020

أبلغت وزارة الخارجية التركية الأمم المتحدة بحدود الجرف القاري ومناطق الصلاحية الاقتصادية الجديدة لتركيا في شرقي البحر الأبيض المتوسط، بالاستناد إلى اتفاقية تحديد مناطق الصلاحية الاقتصادية بين أنقرة وطرابلس.

وعلى موقع تويتر للتغريد، نشر المدير العام للحدود البحرية والجوية في الخارجية التركية تشاغطاي أرجياس خريطة تظهر حقول التنقيب الجديدة.

وذكر أرجياس أن تركيا أبلغت الأمم المتحدة بالترسيم الجديد للحدود البحرية للبلاد، مضيفا أن شركة النفط التركية الوطنية طلبت رخصة جديدة للاستكشاف والخفر في الحقول التي تقع في هذه المياه.

وقال إن شركة النفط ستكون مخولة بالبحث والتنقيب عن النفط والثروات الأخرى داخل سبع مناطق صلاحية اقتصادية جديدة داخل هذه الحدود، أو تخويل جهات أخرى بالبحث لصالحها.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الليبي فايز السراج وقعا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرة تفاهم حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

ووفقًا للمذكرة، "قررت تركيا والحكومة الليبية العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر المتوسط بشكل منصف وعادل، والتي تمارسان فيها كافة حقوق السيادة، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف ذات الصلة".

المصدر : الجزيرة

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