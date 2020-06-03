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أخبار|قطر

إدارة ترامب تضغط على الإمارات والسعودية للسماح للخطوط القطرية بعبور أجوائهما

إدارة ترامب تركز على حل قضية المجال الجوي
إدارة ترامب تركز على حل قضية المجال الجويالصحافة القطرية
3/6/2020

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط على السعودية والإمارات لوقف الحظر الذي تفرضانه على عبور طائرات الخطوط الجوية القطرية في أجوائهما.

وقالت الصحيفة إن ترامب ضغط شخصيا -في اتصال هاتفي مع الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان- لإنهاء الحظر الجوي الذي يجبر الطائرات المتجهة إلى الدوحة، في معظم الأحيان، على التحليق فوق إيران، وهي خطوة تمنح طهران مصدر تمويل تريد الولايات المتحدة قطعه.

وبحسب وول ستريت جورنال، فإن إدارة ترامب وضعت جانبا جهود الوساطة الشاملة لإنهاء جميع مظاهر الخلاف جراء الانتكاسات الدبلوماسية المتكررة، وباتت تركز -بدلا من ذلك- على حل عنصر واحد وهو قضية المجال الجوي.

وقالت الصحيفة إن الأموال التي تتلقاها إيران بسبب ما يتعارف على تسميته بـ"رسوم التحليق فوق الأجواء"، أصبحت آثارا جانبية لم تكن متوقعة لقرار الدول الأربعة مقاطعة قطر.

 

المصدر : وول ستريت جورنال

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