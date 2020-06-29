المدير السابق لمعهد باستور: كورونا أظهر نقاط ضعف بعض الديمقراطيات

قال فيليب كوريلسكي عالم المناعة الفرنسي المدير السابق لمعهد باستور إنه فوجئ بحجم جائحة كورونا رغم أن ذلك لم يكن ينبغي أن يحدث، وأكد أن هذه الأزمة أظهرت أهمية دور العلماء وأبرزت نقاط ضعف بعض الديمقراطيات.

وفي مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية قال عضو أكاديمية العلوم مؤسس جمعية "روليس" لإدخال مزيد من المنهج العلمي والكفاءة في العمل الاجتماعي إنه ما كان ينبغي أن يتفاجأ بحجم أزمة كورونا، لأنه ساهم في نشر مقال ينبه إلى الحاجة للاستعداد، متنبئا باحتمال حدوث مثل هذا الوباء.

وقال كوريلسكي -الذي عاد إلى إدارة الأزمة بسبب أزمة "كوفيد-19"- إنهم أسسوا بين 2002 و2004 معهدي باستور في كوريا الجنوبية والصين اللتين تضررتا من وباء سارس وتريدان تسليح نفسيهما ضد الفيروسات المقبلة، مشيرا إلى أنه بقي مستشعرا خطر احتمال انتشار وباء منذ ذلك الحين، خاصة مع التنبيه الذي أحدثته متلازمة الشرق الأوسط وإيبولا.

الاستعداد كان ممكنا

وأوضح العالم الفرنسي أن الاستعداد لمثل هذا الوباء كان ممكنا، مشيرا إلى أنه دافع عن نهج "التأمين" لصالح تطوير "الحلول" العلاجية والوقائية التي من شأنها تسريع تطوير العلاجات أو اللقاحات في حالة تفشي وباء ما.

وأكد كوريلسكي في المقابلة التي أجرتها معه فلورنس روزيه أنه كان من الممكن في هذا السياق تطوير برامج بحث أكثر نشاطا بشأن عائلة الفيروسات التاجية "لكن كان من الضروري وجود إرادة دولية قوية لتعزيز البحث الوقائي في هذا المجال".

ونبه إلى أن هنالك 3 دول كانت لديها استجابة متقدمة للوباء أكثر بكثير من الأنظمة الغربية، الأولى كوريا الجنوبية، حيث كانت خطة الطوارئ جاهزة وتم اختبارها، وهي قائمة على اعتماد حملة مكثفة للفحص في البؤر الوبائية مصحوبة بنظام فعال لتتبع الاتصالات وعزل المصابين.

والثانية هي تايوان، وحالتها مختلفة قليلا، لأنها جزيرة منعزلة نسبيا، أما الثالثة فهي الصين، ومن الصعب معرفة ما يجري فيها حقيقة، إلا أن البلدان الثلاثة بدا السكان فيها مستعدين ثقافيا لارتداء القناع وأبدوا انضباطا جماعيا، كما لم يكن هناك نقص في إمدادات الأقنعة.

ومع أن هذه الدول كانت مختبرات بالحجم الطبيعي -حسب العالم الفرنسي- فإن كثيرا من العوامل أثرت في استعداد العالم لهذا الوباء، منها جدول وصوله، حيث كانت بعض البلدان التي تأثرت لاحقا قادرة على الاستعداد بشكل أفضل، ومنها أنظمة الرعاية الصحية والتأمين في كل بلد، إضافة إلى الكثافة السكانية وهرم الأعمار وعوامل المناخ والثقافة، كاحترام الانضباط المفروض.

ورغم ذلك فإنه من السابق لأوانه -حسب كوريلسكي- إجراء مقارنات تفصيلية بين البلدان أو الأنظمة السياسية، لأن إدارة مثل هذه الأزمة تحتاج إلى سلطة، سواء كانت مقبولة أو مفروضة، إلا أنه من الضروري أن تتم مراعاة التدابير التقييدية الاحترازية، مثل الحجز وارتداء القناع وما إلى ذلك.

ولذلك لم ير عالم المناعة فرقا كبيرا بين الأنظمة الاستبدادية والديمقراطية، إذ إن "كل الأمر يتوقف على جودة الخبرة وثقافة القادة، وهل يتم اتخاذ القرارات الصحيحة".

وأشار إلى أن بلدانا مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة كانت بطيئة في اتخاذ القرارات الصحيحة.

العلم لإدارة الأزمات

ونبه كوريلسكي إلى أن الديمقراطيات -سواء كانت شعبوية أو ليبرالية- لم تصنع شيئا مناسبا، لأن القادة في هذه البلدان عندما يسترشدون بإرادتهم دون الاستماع إلى الخبراء فإنه غالبا ما يتم اتخاذ قرارات سيئة.

ونبه عالم المناعة الفرنسي إلى أن بلدا شعبويا مثل المجر نجا نسبيا، لكن الوضع كارثي في ​​البرازيل والهند والولايات المتحدة التي تحكمها الشعبيوية أيضا، موضحا أن العلم يجب أن يساهم بقوة أكبر في الديمقراطية.

وأوضح كوريلسكي -الذي يدافع عن الاستخدام الأكثر منهجية للمنهج العلمي في الإدارة الاجتماعية- أن أزمة كورونا عززت أفكاره حيث أظهرت أهمية دور العلماء، وأن العلم له مكانه المناسب في إدارة هذه الأزمة.

وخلص إلى أن العلم باستخدام جوانبه الثلاثة -وهي المعرفة المثبتة والمستقرة والبحث في حالات عدم اليقين والمنهج العلمي- ساهم بسرعة في بناء معرفة عن هذا الفيروس الجديد الذي لم يكن موجودا تقريبا وإن كانت "هذه الأزمة وضعتنا في حالة من عدم اليقين".