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باكستان.. مقتل 6 في هجوم مسلحين على البورصة في كراتشي

نقل جثة أحد المهاجمين لبورصة كراتشي الذين قتلتهم الشرطة (رويترز)
نقل جثة أحد المهاجمين لبورصة كراتشي الذين قتلتهم الشرطة (رويترز)
29/6/2020

قالت الشرطة الباكستانية اليوم إن 4 مسلحين هاجموا مبنى البورصة في مدينة كراتشي جنوبي البلاد، لكن قوات الأمن سرعان ما قتلتهم جميعا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة.

وذكر قائد شرطة كراتشي غلام نبي ميمون -لوكالة رويترز- أن المسلحين هاجموا المبنى بالقنابل اليدوية والبنادق بعدما قدموا في سيارة، وأشارت الوكالة إلى أن المهاجمين ألقوا في البداية قنبلة يدوية، ثم فتحوا النار على موقع أمني خارج مبنى البورصة، قبل أن ترد الشرطة وتقتل جميع المهاجمين.

وقال الجيش الباكستاني إن شخصين آخرين قتلا في الهجوم، وإن قوات الأمن تمشط المنطقة بحثا عن مهاجمين آخرين، وقال مراسل الجزيرة في باكستان إن 4 من قوات الشرطة أصيبوا أيضا.

مسؤولو البورصة

وقال مسؤول في البورصة لوكالة الصحافة الفرنسية "لقد توقف إطلاق النار في الوقت الراهن"، وصرّح مدير البورصة فاروق خان بأن البورصة لم توقف نشاطها خلال الهجوم.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل لحظة تدخل الشرطة لتصفية المهاجمين وإخلاء المبنى.

ويقع مبنى البورصة في منطقة شديدة الحراسة في كبرى مدن باكستان وعاصمتها المالية، وتضم المنطقة المكاتب الرئيسة للعديد من البنوك الخاصة.

ويأتي الهجوم على البورصة بعد 10 أيام من إطلاق قنبلة على طابور انتظار أمام مكتب مساعدات اجتماعية، مما أدى لمقتل شخص وإصابة 8 آخرين. ولم تتبن أي مجموعة هذا الهجوم. وبعد عقد شهد اعتداءات شبه يومية، تراجعت وتيرة العنف بشكل كبير في باكستان، وباتت الهجمات تشكل استثناء.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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