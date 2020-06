واشنطن تنفي علم ترامب بمعلومات عن مكافآت روسية لقتل الجنود الأميركيين في أفغانستان

نفى مدير جهاز الاستخبارات الوطنية الأميركية جون راتكليف والبيت الأبيض علم الرئيس دونالد ترامب أو نائبه مايك بنس بأي معلومات استخباراتية تفيد بأن روسيا عرضت مكافآت على مسلحين مرتبطين بحركة طالبان الأفغانية مقابل قتل الجنود الأميركيين في أفغانستان.

واتهمت متحدثة باسم البيت الأبيض، صحيفة "نيويورك تايمز" بافتقارها للدقة في إشارتها إلى إطلاع الرئيس ترامب على معلومات تفيد بأن وحدة استخبارية روسية دفعت أموالا لمقاتلي طالبان لقتل جنود قوات التحالف الذي تقوده واشنطن في أفغانستان.

وكانت "نيويورك تايمز" نقلت أول أمس الجمعة عن مسؤولين، لم تكشف هوياتهم، أن ترامب أبلغ في مارس/آذار الماضي بالمعلومات المشار إليها آنفا، كما أُخبرت السلطات البريطانية بالمعلومات نفسها.

وأضافت الصحيفة أن مكافآت الاستخبارات الروسية حفزت المسلحين على استهداف القوات الأميركية، في حين يسعى الرئيس ترامب لسحبها من أفغانستان، ملبيا بذلك أحد المطالب الرئيسية لطالبان من أجل إنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.

تأكيد بريطاني

بالمقابل، أوردت مراسلة الجزيرة في بريطانيا أن مصادر أمنية بريطانية صرحت لقناة "سكاي نيوز" البريطانية بصحة فحوى تقرير صحيفة "نيويورك تايمز"، معتبرة أن ذلك "يعطي مثالا آخر على الفراغ الأخلاقي الذي يحرك الاستخباراتية الروسية".

ويوجد قرابة ألف جندي بريطاني في أفغانستان، معظمهم في العاصمة كابل، لكن ليس ثمة ما يؤكد تضرر أي منهم جراء الجهود الاستخباراتية الروسية لاستهداف قوات التحالف الدولي.

في حين نفت روسيا وحركة طالبان ما جاء في "نيويورك تايمز"، إذ غردت السفارة الروسية في واشنطن على حسابها في تويتر معقبة على تقرير الصحيفة الأميركية، بأن "الاتهامات لا أساس لها ومصادرها مجهولة"، وأضافت السفارة أن تقرير الصحيفة "أدى بالفعل إلى تهديد مباشر لأرواح موظفينا في سفارتي روسيا في واشنطن ولندن".

