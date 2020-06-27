ليبيا..واشنطن تنادي بحل المليشيات بعد إنهاء حصار طرابلس و"الوفاق" تدعو لعقوبات أوروبية على فاغنر

دعت وزارة الخارجية الأميركية إلى تفكيك المليشيات في شرق ليبيا وغربها عقب انتهاء حصار طرابلس قبل أسابيع، في حين طالبت حكومة الوفاق الوطني الليبية بفرض عقوبات أميركية وأوروبية على شركة فاغنز الروسية، وقوات الجنجويد السودانية.

وذكرت الخارجية الأميركية في بيان لها أمس أن الوفد الأميركي الذي التقى عبر دائرة تلفزيونية الأربعاء الماضي وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني الليبي فتحي باشاغا بحث تفكيك المليشيات المسلحة، والوقف الفوري لإطلاق النار في البلاد والعودة للمفاوضات السياسية والأمنية.

وحسب بيان الخارجية الأميركية فإن انتهاء الحصار على طرابلس "أعطى فرصة متجددة لمعالجة قضية المليشيات في شرق البلاد وغربها"، وقد شددت الولايات المتحدة معارضتها لكل التدخلات الأجنبية.

@USAEmbassyLibya

"مع عودة الجهات الفاعلة المسؤولة إلى محادثات وقف إطلاق النار التي تيسرها الأمم المتحدة والمطالبة بإنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا، فإنّ السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملياتها على الفور يعدّ خطوة حاسمة لإعادة إرساء السيادة الليبية" https://t.co/26KB2insr9 — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) June 26, 2020

من جهته، دعا وزير الداخلية في حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، الاتحاد الأوروبي لإدراج شركة فاغنز الروسية، التي تدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في حربها ضد حكومة الوفاق، على لوائح العقوبات بسبب ما اقترفته من جرائم ضد الإنسانية في ليبيا، حسب تعبير باشاغا.

وحذر الوزير الليبي في تغريدة من أن سيطرة مرتزقة فاغنر على حقول النفط الليبي يهدد الأمن القومي للبلاد، وينال من مصالح جميع الشركات الأميركية والأوروبية العاملة في قطاع النفط في ليبيا.

نطالب الإتحاد الأوروبي بإدراج شركة فاغنر الروسية في لوائح العقوبات و من الجهات الراعية للإرهاب لما اقترفته من فظائع و جرائم ضد الإنسانية في ليبيا 5/5 — وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) June 26, 2020

ووصف باشاغا سيطرة مرتزقة فاغنز أول أمس الخميس على حقل الشرارة النفطي، أكبر الحقول في ليبيا، ومعهم مجموعة من الجنجويد بـ "سابقة خطيرة في تحكم مرتزقة أجانب في ثروات الليبيين"، مضيفا أن دولة عربية، لم يسمها، دعمت حفتر في هجومه على طرابلس، وموّلت فاغنر "متواطئة في جريمة قفل إمدادات النفط الليبي".

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أمس الجمعة إن قافلة من عشرات السيارات العسكرية دخلت حقل الشرارة، الخميس، لمنع استئناف الصادرات بعد حصار استمر خمسة أشهر.

مندوب ليبيا

ودعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني اليوم الولايات المتحدة وأوروبا لفرض عقوبات على مرتزقة فاغنر والجنجويد. وقال السني في تغريدة إن مجلس الأمن عاجز عن معاقبة الأفراد ومجموعات المرتزقة مثل فاغنر والجنجويد، إضافة إلى مليشيا خليفة حفتر، الذين خرقوا كل القرارات الدولية.

وكانت الولايات المتحدة أعربت عن قلقها من تدخل فاغنر ومرتزقة أجانب ضد مرافق المؤسسة الوطنية للنفط، ومنها حقل الشرارة (جنوب شرقي ليبيا).

وعبر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن القلق العميق من وجود مرتزقة في حقل الشرارة، وكافة القوات الأجنبية والمسلحين، واستمرار إرسال الأسلحة إلى ليبيا.

الأمم المتحدة عبرت عن قلقها العميق من وجود مرتزقة في حقل الشرارة، وكافة القوات الأجنبية والمسلحين، واستمرار إرسال الأسلحة إلى ليبيا

دعوات دولية

من ناحية أخرى، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس عبر اتصال هاتفي بينهما إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، والعودة إلى طاولة الحوار.

وجاءت هذه الدعوة بعد يوم من دعوة باريس وروما وبرلين الأطراف المتحاربة في البلد العربي لوقف القتال، والأطراف الخارجية للكف عن التدخل في الشؤون الليبية من أجل إحياء المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.

يشار إلى أن ليبيا تعيش منذ سقوط نظام معمر القذافي في آخر عام 2011 اضطرابات سياسية وأمنية متعاقبة، تفاقمت منذ عام 2015 بحدوث انقسام في السلطة بين حكومة معترف بها في طرابلس وأخرى غير معترف بها في طبرق تدعم خليفة حفتر.