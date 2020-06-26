انفجار خزان غاز صناعي بإحدى منشآت وزارة الدفاع الإيرانية والسلطات تحقق وتقول: لا خسائر بشرية

أكدت وكالة أنباء إسنا الإيرانية أن الانفجار في شرق طهران ناجم عن انفجار خزان غاز صناعي بإحدى منشآت وزارة الدفاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية في تصريح للتلفزيون الإيراني إن الانفجار وقع في مخزن للغاز الصناعي بأحد مواقع الوزارة في منطقة بارجين شرقي العاصمة.

وأشار المتحدث إلى عدم وقوع خسائر بشرية في انفجار خزان الغاز الصناعي، مؤكدا إخماد النيران الناجمة عن الانفجار.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أكد فجر الجمعة أن السلطات الإيرانية تحقق في أمر دوي انفجار وضوء ساطع في الشطر الشرقي من العاصمة طهران.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولتها مواقع إخبارية محلية ما يحتمل أن يكون انفجارا بضوء برتقالي ساطع أعقبته سحابة كثيفة من الدخان.

وقال مدير مكتب الجزيرة في طهران عبد القادر فايز إن وسائل إعلام إيرانية نقلت عن سكان بالمنطقة أنهم سمعوا دوي انفجار شديد.

وأضاف أن المنطقة -التي شهدت دوي الانفجار- تعتبر مهمة من الناحية العسكرية، حيث تضم مواقع عسكرية تابعة للحرس الثوري، إلى جانب مواقع تابعة للجيش الإيراني ومخازن للأسلحة.