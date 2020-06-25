نشر تقرير "هيئة الحقيقة والكرامة".. لماذا يعد انتصارا للعدالة الانتقالية بتونس؟

أثنى حقوقيون ومنظمات دولية في تونس على نشر التقرير الختامي لهيئة "الحقيقة والكرامة" بالجريدة الرسمية للبلاد، ورأوا ذلك خطوة قانونية ملزمة للدولة لتفعيل مسار العدالة الانتقالية، ورد الاعتبار لضحايا حقبة الاستبداد.

ويعد التقرير النهائي للهيئة الدستورية المكلفة بمسار العدالة الانتقالية تتويجا لـ5 سنوات من عملها في تفكيك منظومة الاستبداد والفساد، وجبر الضرر وحفظ الذاكرة، والمساءلة والمحاسبة، كما تضمن توصيات تتعلق بإصلاح المنظومة الأمنية والقضائية والتشريعية والإدارية.

ويلزم الفصل 70 من القانون عدد 53 لسنة 2013، والمتعلق بإرساء منظومة العدالة الانتقالية وتنظيمها؛ الحكومة التونسية بنشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة بالجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

كما تتولى الجهة ذاتها -حسب القانون ذاته- خلال سنة من تاريخ صدور التقرير إعداد خطة عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات المنبثقة عنها، تتوجه للبرلمان الذي يتولى مراقبة مدة تنفيذها، من خلال إحداث لجنة برلمانية خاصة بالغرض، بالاستعانة بجمعيات ذات صلة.

ووصف عضو هيئة الحقيقة والكرامة عادل المعيزي نشر التقرير الختامي بالجريدة الرسمية بأنه خطوة تاريخية نحو تفعيل مسار العدالة الانتقالية ما بعد الثورة، وإلزام الدولة بنص قانوني صريح لا لبس فيه بتنفيذ توصياته، سواء في ما يتعلق بتفكيك منظومة الاستبداد أو بجبر الضرر للضحايا.

ولفت المعيزي في ختام حديثه للجزيرة نت إلى أن "هذه الخطوة تعد صفعة مدوية لمنظومة الاستبداد والعهد البائد التي لا تزال ترفض الاعتذار عن جرائم الماضي".

إشادة دولية

من جانبه، رحب مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس بقرار الحكومة التونسية نشر التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد (الجريدة) الرسمي.

وأكدت المفوضية -في بيان لها- الخميس أن هذه الخطوة تعد دليلا على التزام الحكومة بمواصلة التنفيذ الفعلي لمسار العدالة الانتقالية في تونس، ورسالة للضحايا حول تمسكها بمعالجة انتهاكات الماضي، وتحقيق العدالة، ومكافحة الإفلات من العقاب.

وفي سياق متصل، هنأت 56 جمعية مدنية ومنظمة حقوقية محلية -في بيان مشترك- عائلات ضحايا الاستبداد وشهداء وجرحى الثورة؛ إثر نشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

واعتبرت هذه المنظمات أن نشر التقرير "يعد خطوة رئيسية لاستكمال مسار العدالة الانتقالية، واعتراف من الجمهورية التونسية بحق الضحايا في الكرامة ورد الاعتبار، وبحقوق المناطق الضحية التي عانت التهميش الاقتصادي والاستبعاد السياسي والاجتماعي على مر العقود".

وشددت الجمعيات الموقعة على البيان على أن مسار العدالة الانتقالية لا يزال متواصلا، كما عبرت عن استعدادها "للتواصل الجدي مع الجهات الحكومية ومجلس نواب الشعب لوضع خطة عمل تطبيقا لتوصيات التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة، ومراقبة تنفيذها".

مكسب للثورة

وفي السياق، وصف أحد ضحايا منظومة الاستبداد الباحث سامي براهم نشر التقرير بأنه انتصار لمسار العدالة الانتقالية على منظومة الاستبداد، مشددا على أن هذا التقرير يعد أهم وثيقة ومكسب للثورة بعد دستور 2014.

وفي حديثه للجزيرة نت، اعتبر براهم أن تثمين المفوضية السامية لحقوق الإنسان نشر التقرير شهادة دولية إضافية على ما حققته تونس ما بعد الثورة من خطوات استثنائية على درب تفكيك منظومة الاستبداد وترسيخ مسار العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا.

وخلص إلى أن الكرة باتت الآن بيد السلطتين التنفيذية والتشريعية لتطبيق توصيات تقرير هيئة الحقيقة والكرامة وتحقيق العدالة الانتقالية، وفي مقدمتها تفعيل صندوق التعويضات وجبر الضرر لضحايا الاستبداد.