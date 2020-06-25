زعماء سابقون حازوا على جوائز نوبل: جائحة كورونا زادت من استبداد الحكام عالميا

قال مئات من الرؤساء ورؤساء الوزراء السابقين والحائزين على جوائز نوبل وأعضاء البرلمانات إن جائحة "كوفيد-19" أدت إلى زيادة في السلوك الاستبدادي من جانب حكومات في أنحاء العالم، مما يشكل تهديدا متزايدا للديمقراطية.

وفي خطاب مفتوح أعده معهد الديمقراطية والمساعدة الانتخابية من مقره في ستوكهولم، ذكر حوالي 500 من الموقعين -بينهم أكثر من 60 زعيما سابقا، و13 من الحائزين على جائزة نوبل و70 مؤسسة مؤيدة للديمقراطية- أن النظم الاستبدادية تستغل الأزمة لإسكات المنتقدين وإحكام قبضتها.

وأشار المركز الدولي للقانون، مقره الولايات المتحدة، إلى أن أكثر من 80 دولة اتخذت إجراءات طوارئ تتراوح بين حظر التجول والغرامات على من ينتهكون القواعد، إلى المراقبة الإضافية وزيادة السلطات التنفيذية.

وقال الأمين العام لمعهد الديمقراطية والمساعدة الانتخابية إن النتيجة العامة هي تقليص المعايير الديمقراطية، وهو ما يحمل في طياته تداعيات على الحرية السياسية، وكذلك على قدرة الحكومات على معالجة الأزمة والطوارئ الصحية في المستقبل.

ومن بين الدول التي ذُكر أنها اتخذت إجراءات استبدادية، أو قصرت فيما يتعلق بالمحاسبة، الفلبين والمجر والسلفادور وتركيا.

تحت التهديد

وقال كيفين كاساس زامورا نائب رئيس كوستاريكا سابقا إن هناك مبررات مشروعة للجوء إلى سلطات الطوارئ، لكن الإشكالية تكون دائما عندما تستخدم حكومة ما سلطات الطوارئ لقمع الإعلام المستقل والحقوق الأساسية الأخرى.

ويرى الموقعون، ومن بينهم رئيس البرازيل السابق فرناندو إنريكي كاردوسو، حاكم ولاية فلوريدا الأميركية السابق جيب بوش، أن أحد بواعث القلق الرئيسية يكمن في أن يبدأ المواطنون في قبول المزيد من السلوك الاستبدادي.

وقالوا إن الديمقراطية تحت التهديد، وعلى المهتمين بها أن يستجمعوا الإرادة والانضباط والتضامن للدفاع عنها و"الخطر يحدق بحرية الناس وصحتهم وكرامتهم في كل مكان".

وجاء بالخطاب المفتوح "ليس من قبيل المصادفة أن تبدأ الجائحة الحالية في بلد يتم فيه خنق تدفق المعلومات، وتعاقب فيه الحكومة أولئك الذين يحذرون من مخاطر الفيروس، ويُنظر إليهم على أنهم يروجون لشائعات ضارة بهيبة الدولة" في إشارة إلى الصين.