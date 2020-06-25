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برلمان بلجيكا يصوت على قرار للاعتراف بدولة فلسطين

البرلمان البلجيكي اعتبر مشروع القرار مساهمة في مشروع حل الدولتين (رويترز)
البرلمان البلجيكي اعتبر مشروع القرار مساهمة في مشروع حل الدولتين (رويترز)
25/6/2020

يصوّت البرلمان الفدرالي البلجيكي اليوم على مشروع قرار للاعتراف رسميا بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل، واعتبار هذا الاعتراف مساهمة من بلجيكا في الحل القائم على التعايش بين الدولتين.

كما يطالب مشروع القرار الحكومة البلجيكية بالدعوة على المستوى الأوروبي ليكون هذا الاعتراف فعالا، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لم تفعّل ذلك بعد.

يذكر أن بلجيكا سبق لها أن اعترفت بفلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة، كما وقعت أمس الأربعاء بيانا مشتركا مع 6 دول أوروبية أخرى لرفض مقترح الضم الإسرائيلي.

وقال البيان -الذي وقعته إلى جانب بلجيكا كل من إستونيا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة- إن حل الدولتين مع كون القدس العاصمة المستقبلية للدولتين، هو السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة.

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