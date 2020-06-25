السبب معاداة السامية.. حزب العمال البريطاني يقيل وزيرة التعليم في حكومة الظل

أقال الزعيم الجديد لحزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر وزيرة التعليم في حكومة الظل بالحزب ريبيكا لونج-بيلي اليوم الخميس، بعد أن أعادت نشر مقال عبر الإنترنت فيه إشارة إلى ما سماه "نظرية المؤامرة المعادية للسامية".

وتعهد ستارمر -الذي فاز في انتخابات زعامة الحزب في وقت سابق هذا العام- باجتثاث معاداة السامية في حزب العمال، بعد أن تعرض سلفه جيرمي كوربين، وهو مدافع معروف عن حقوق الفلسطينيين، لانتقادات لإخفاقه في تحقيق ذلك.

وقال متحدث باسم ستارمر "المقال الذي نشرته ريبيكا في وقت سابق اليوم تضمن ما يتعلق بنظرية المؤامرة المعادية للسامية. وباعتباره زعيما لحزب العمال كان كير واضحا في أن استعادة الثقة مع الجالية اليهودية تتصدر أولوياته".

وقالت لونج-بيلي -وهي حليفة لكوربين، وجاءت في المرتبة الثانية بعد ستارمر في السباق على رئاسة الحزب- إنها بإعادة نشر المقال على تويتر لا تؤيد "كل ما ورد فيه"، وأصدرت توضيحا بالاتفاق مع الحزب بعد أن علمت بمخاوف الناس.

وأضافت "طلبت مناقشة هذه المسائل مع كير قبل الموافقة على الإجراء التالي الذي عليّ اتخاذه، لكنه للأسف كان قد اتخذ قراره بالفعل"، وتابعت أنها ستواصل تأييدها للحزب في البرلمان تحت قيادة ستارمر.