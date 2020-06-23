الهجمات على السعودية.. الحوثيون اعتبروها ردا للعدوان والرياض تعلن إحباطها وبريطانيا تدينها

أكدت جماعة الحوثي أن الهجمات المكثفة الأخيرة التي شنتها على مواقع في العمق السعودي كانت رد فعل على ما وصفته بـ "استمرار العدوان السعودي على اليمن". من جانبها أعلنت بريطانيا إدانتها لهذه الهجمات.

وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام -في تصريحات للجزيرة نت- إن الهجمات رد طبيعي على استمرار الرياض في عدوانها على اليمن وقصفها لأراضيه، والتي كان آخرها أمس حيث قصفت المدن اليمنية بأكثر من 120 غارة جوية.

وأضاف عبد السلام أن الحصار والعدوان والحرب مستمر على اليمن، وأنه من غير المقبول أن يبقى الشعب اليمني مكتوف الأيدي في الوقت الذي يقوم العدوان السعودي بحصاره واستهداف بلاده.

وذكر المتحدث باسم الحوثيين أن جميع الأعراف والقيم الدينية والأخلاقية حتم على اليمنيين الدفاع عن بلادهم وأنفسهم، وهو موقف ثابت لدى القيادة السياسية لجماعة الحوثي (أنصار الله).

وكان عبد السلام قد دعا في تغريدة له على تويتر التحالف العسكري السعودي الإماراتي إلى "التعاطي بجدية مع عملية توازن الردع الرابعة التي ينفذها الحوثيون".

وزير الخارجية البريطاني دعا الحوثيين لوقف الهجمات (رويترز)

إدانة بريطانية

في غضون ذلك، أدان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب هجمات جماعة الحوثي (المدعومة من إيران) بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المملكة السعودية.

وقال في بيان "أدين هذه الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على السعودية وهجماتهم المستمرة داخل اليمن التي تثير المزيد من الشكوك بشأن ما يزعمونه عن رغبتهم في إقرار السلام".

وأضاف الوزير البريطاني أنه مع تفشي وباء كورونا "أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يوقف الحوثيون أعمالهم العدائية، وأن يسمحوا للجهود الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة بالعمل على إنقاذ حياة اليمنيين".

سريع أكد استخدام صواريخ كروز بالهجمات (الجزيرة)

انفجارات في الرياض

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع قال إنهم استهدفوا وزارة الدفاع السعودية ومقر الاستخبارات العسكرية وقاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض، ومواقع عسكرية في جازان ونجران جنوبي المملكة.

وأضاف في بيان متلفز أنهم استخدموا في الهجوم صواريخ باليستية ومجنحة (كروز) من نوع "القدس، ذو الفقار" بالإضافة إلى طائرات مسيرة من نوع "صماد 3". وتوعد المتحدث بتنفيذ عمليات أشد ضد أهداف سعودية حتى يتم رفع الحصار عن اليمن، حسب قوله.

وقد نقلت وكالة رويترز عن أحد الشهود سماع دوي انفجارين ورؤية دخان بسماء العاصمة السعودية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

التصدي لمسيرات مفخخة

من جهته قال المتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي العميد تركي المالكي إن قواته اعترضت صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون من صنعاء وصعدة باتجاه الرياض ونجران وجازان.

وأوضح أن قواته اعترضت صاروخا فوق الرياض، كما اعترضت ثلاثة صواريخ أخرى فوق نجران وجازان، مؤكدا استهداف الحوثيين للمملكة بثماني طائرات مسيرة مفخخة وأن قواته قد تصدت لهذه "الاعتداءات".

وقال المالكي إن التحالف السعودي الإماراتي سيتخذ الإجراءات العملياتية الصارمة والمناسبة لوقف هذه الأعمال التي وصفها بالإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.