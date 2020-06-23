لا حجاج من الخارج.. السعودية تسمح لحوالي ألف شخص فقط بالحج بسبب كورونا

قال وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بنتن إن عدد الحجاج هذا العام قد يكون حوالي ألف حاج فقط من المواطنين والمقيمين في المملكة، لمنع انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته وزارتا الحج والصحة اليوم الثلاثاء لإعلان اشتراطات أداء مناسك الحج لهذا العام في ظل وباء كورونا.

وقال وزير الحج "الأعداد إن شاء الله قد تكون في حدود آحاد الآلاف. ما زلنا في مرحلة المراجعة.. قد تكون ألفا أو أقل أو أكثر بقليل".

وأكد الوزير أن باب الحج لن يفتح للقادمين من الخارج هذا العام، وأن الوزارة ستطبق معايير صحية صارمة عند الموافقة على المشاركين في الحج.

من جانبه، أوضح وزير الصحة توفيق الربيعة أن السلطات ستستبعد من تزيد أعمارهم عن 65 عاما، ومن يعانون من أمراض مزمنة.

وأضاف أن الحجاج سيخضعون لفحوص فيروس كورونا قبل الفريضة، وبعد الحج سيخضعون لحجر صحي منزلي لمدة 14 يوما.

وأكد ربيعة أنه سيجري تجهيز طواقم طبية ترافق الحجاج في مناسكهم، وتخصيص مستشفى تحسبا لأي طارئ ومركز صحي في مشعر منى.